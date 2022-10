Sziporkázó első félidő, remek egy órányi foci, végül azonban némi izgalom jellemezte a DVSC Honvéd elleni találkozóját. Az új tréner, Szrdjan Blagojevics gólzáporos 4-3-mal mutatkozott be a Loki kispadján. Vasárnap a regnáló bajnok Ferencváros lesz a DVSC ellenfele az OTP Bank Liga 10. fordulójában (kezdés 18 óta, tv: M4 Sport) az esélyekről és a mutatott játékról a szerb edzőt, valamint Bódi Ádámot kérdeztük.

Szrdjan Blagojevics nagyszerű tapasztalatként könyvelte el első mérkőzését a DVSC kispadján. – Egy ilyen találkozó biztosan nagy élmény a nézőknek, nyilván nekünk, stábtagoknak jobban tetszett, amikor nálunk volt a kontroll. Végtére is, azt gondolom, elégedettek lehetünk a 3 pont megszerzésével, ez a második győzelme volt a csapatnak az idény során.

Egyet biztosan megtanultunk, amit a srácoknak is elmondtam: a futball titka az apró részletekben rejlik, amikor azt gondolod, már megvan a találkozó, akkor sem dőlhetsz hátra, minden párharcot meg kell nyerni, minden rögzített helyzetnél oda kell figyelni

– mondta, hozzátéve, figyelmeztetésként élték meg a Honvéd elleni második félidőt: – Jelzés volt, hogy folyamatosan koncentráltnak kell maradnunk, hiszen a háromból két nagyon könnyű gólt szerzett az ellenfél. Nem felépített akciókról beszélünk, mi követtünk el hibákat. Ebből pedig tanulnunk kell – mondta a vezetőedző.

Úgy fogalmazott, tudja, hogy a Ferencváros a legerősebb csapat jelenleg a ligában, de elsősorban magukra kell koncentrálniuk, bízni egymásban és abban a munkában, amit folytatnak. – Jogunk van hinni a győzelemben, és meg is fogjuk tenni a tőlünk telhető legtöbbet – emelte ki.

Bódi Ádám jó játékkal és bombagóllal vétette észre magát az előző mérkőzésen. – Nekünk játékosoknak, és természetesen az új stábnak is fontos volt, hogy így tudjunk bemutatkozni együtt. Ahogy a mester is elmondta – és ahogy mi is éreztük –, 50-60 percig minden rendben volt.

Az első félidőben remek játékkal leptük meg a Honvédot, talán magunkat is kicsit.

Olyan játékosok is felszabadultan léptek pályára, akik esetleg feszültebbek szoktak lenni és ez látszott az egyéni, és a csapatteljesítményen is. Szép gólokat rúgtunk. A végét azonban kissé elrontottuk, izgulni is kellett, de ahogy az edzőnk is fogalmazott, meglepődött volna, ha 90 percig az első játékrészben látott játékot tudjuk hozni. Azt gondolom, így legalább van miből tanulnunk – hangsúlyozta Bódi Ádám.

A szélső szerint kellően fel kell készülniük a Ferencvárosból is. – A héten a stábbal feltérképeztük az erősségeiket, és azt is, hol sebezhetőek. Ugyanerre a jó játékra fogunk törekedni. A mester elmondta, amikor megérkezett, hogy számára mindegy, ki ellen játszunk majd, ő sémákban fog gondolkodni, nem pusztán taktikában. Sok újdonságot lehetett már felfedezni a Honvéd ellen is a csapat játékában, ugyanezek meglesznek remélhetőleg a Ferencváros ellen is. Egy erősebb ellenféllel találkozunk, de ez a találkozó mutathatja meg igazán a csapat karakterét – érvelt a középpályás.

