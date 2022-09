A magyar férfi futsalválogatott szeptember 19-én kezdi meg a szereplését a vb-selejtezőben, az első ellenfele Izrael lesz. Turzó József kihirdette a keretét a szombathelyi összecsapásra, a szövetségi kapitány újra számít a DEAC kapusára, Krajcsi Bencére – hívta fel a figyelmet a debreceni klub honlapja.

– Még mindig kavarognak bennem a gondolatok, pedig titkon reméltem, hogy ismét meghívót kapok. Az utóbbi években sok álmomat váltottam valóra, de nem dőlök hátra, most az motivál, hogy alapembere legyek a nemzeti együttesnek. Rögös út vezetett idáig, de a családomra mindig számíthattam, amiért nagyon hálás vagyok. Amennyiben lehetőséget kapnék az izraeliek ellen, próbálom meghálálni a bizalmat, nem szeretnék senkinek sem csalódást okozni. Azzal is tisztában vagyok, hogy a klubomat is képviselem, ez szintén motiváció a számomra – nyilatkozta a 22 esztendős kapus a deac.hu-nak.

A mieink bizakodva várják a kvalifikáció rajtját, bár nemzetközi szinten egyik ellenfelet sem lehet lebecsülni.

– Ez így igaz, és azt sem szabad elfelejteni, hogy néhány éve Izrael okozott már kellemetlen meglepetést nekünk. Ettől függetlenül szeretnénk megszerezni a három pontot, ehhez be kell tartanunk a taktikai utasításokat, valamint maximális koncentrációra és akaratra lesz szükség, bár utóbbival szerintem nem lesz gond. A csoportunk harmadik tagja az a Horvátország, amelyet nemzetközi szinten jegyzett játékosok alkotnak, de azt gondolom, merjünk nagyot álmodni, ugyanis az utóbbi időben nálunk magasabban jegyzett együtteseket fektettünk már két vállra – mutatott rá Krajcsi.