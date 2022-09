Mozgalmas időszakon van túl Csernyánszki Liliána, a DVSC Schaeffler játékosa, hiszen nyáron a korosztályos válogatott tagjaként szerepelt Macedóniában az ifjúsági világbajnokságon, majd hazatérése után egy rövid pihenő után rögtön bekapcsolódott a felkészülésbe. A Cseri becenévre hallgató kézis az első fordulóban pályára lépett az NB I.-es és az NB I./B-s csapatban is, ám a következő héten kiderült, hogy hosszabb kihagyásra kényszerül.

– Az ifjúsági válogatottban a felkészülés elején éreztem, hogy a sípcsontomnál szúr valami – beszélt sérüléséről a gárda honlapjának. – Előtte az ifjúsági bajnokság négyes döntőjében még a bokám fájt, azt hittem az sugárzik ki, így nem is foglalkoztam vele a nyáron.

Amikor a világbajnokság után hazajöttem és az egyhetes pihenő után beálltam, akkor újra éreztem a fájdalmat, de arra gondoltam, hogy talán a talajváltás miatt van.

Aztán a múlt hét elején masszőrünk, Kazsimér Attila megnézte a lábamat, s mivel be is volt dagadva, elküldött röntgenre. A felvételen tisztán látszott a fáradásos törés, így hat hetet ki kell hagynom. Persze addig is készülök a folytatásra – mondta el az irányító, akinek bicikliznie, úsznia szabad, és felsőtestre is tud erősíteni, miközben megkapja a megfelelő a kezeléseket.

HBN