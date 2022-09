A Józsa SE a DASE csapatát látja vendégül szombat délután, a Hajdú-Bihar megyei I. osztály ötödik fordulójában. A csapat terveiről és a közelgő találkozóról Szabó Lászlót, a Józsa SE vezetőedzőjét kérdeztük.

Mint mondta, friss feljutóként a legfontosabb célkitűzés számukra jelenleg a folyamatos tanulás, mivel nagyon fiatal csapattal rendelkeznek. Hosszú távú cél azonban, hogy a megye I.-et megnyerjék, vagy legalább az első háromban végezzenek. – Tudom, első olvasásra erősnek tűnhet, de nem véletlen mondok ilyet. A keretben az összes játékos józsai nevelés. Ez azért nagyon fontos, mert több mint tíz éve hasonló dolgot tűztünk ki célul, feljutottunk megye I.-be, majd jött a fordulat: a 16 játékosból 15 eligazolt.

Abból tanulva fontosnak tartottam, hogy csak olyan játékosokkal vágjunk neki újra a megye I.-nek, akik ragaszkodnak Józsához.

Ez most olyannyira adottá vált, hogy az utánpótlásban is akadnak tartalékaink, akik hosszú távon tovább erősíthetnek majd bennünket. A pályánk egy aránylag megyei szintű füves verzió, decemberre azonban elkészül az NB III.-as kategóriának megfelelő öltöző, amit nem véletlenül készítenek a harmadosztályra is alkalmasnak – emelte ki.

Úgy fogalmazott, örömmel tölti el, hogy a Józsa SE-nél a gyermekek létszáma folyamatosan nő, hiába szívja el egy részüket a Debreceni Labdarúgó Akadémia, a DEAC, vagy a Debreceni Sportiskola. – Azt látom, hogy hosszú távon a józsai történet – ha valamilyen gazdasági probléma nem jön közbe – a célkitűzéseinkhez mért irányt vehet. Úgy szoktam mondani, én mindig kitűzök egy célt, ami nem biztos, hogy a tervezett idő alatt valósul meg, de tény, hogy megvalósul. Lehet, hogy 4-5 év is kell majd ahhoz, hogy az NB III. kapujába lépjünk, a lényeg, hogy el kell hinnie a fiataloknak, Józsáért akarnak küzdeni – folytatta.

Szabó László úgy fogalmazott, a bennmaradás egyértelmű elvárás, a tanulást pedig lépésről-lépésre kell véghez vinni idén. – Az első 10-ben jó lenne végezni a szezonban, majd folyamatosan fentebb lépkedni a ranglétrán.

A keret adott a hosszú távú építkezéshez: Nagy János például megye II.-es gólkirályként mehetett volna jó összegekért Szabolcs megyébe, ehelyett maradt Józsán, holott mi nem fizetünk a játékosoknak.

Ez azt gondolom, beszédes a csapatszellem szempontjából is. Mi a futballt játéknak vesszük, ezért minden hétvégén azt szeretném látni, hogy élvezzük a focit – mondta. Hangsúlyozta, a DASE ellen szoros mérkőzésre számít. – A megye II.-ben általában úgy léptünk fel, hogy mi voltunk a jobbak. Itt azért akadnak erős alakulatok, mint például a DASE, tele remek játékossal. Úgy vagyok vele, bármi is legyen, az ilyen meccseken taktikailag mindenképpen tudunk majd tanulni – összegezte.

PSZ