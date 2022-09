Létavértes SC’97–Hajdúsámsoni TTSZ 3–3 (2–0)

150 néző. Vezette: Dobi Zs.(Puskás Z., Kozma M.)

Létavértes SC’97: Fekete S., Kolompár J., Pethő Z.(Tóth R.), Szabó Zs.(Bora Z.), Zurbó B., Vónya P.(Zurbó Cs.), Papp Z.(Vida F.), Kontor B., Újvárosi M., Szabó V., Mázló D. Edző: Posta Sándor

Hajdúsámsoni TTSZ: Nagy P., Rácz N.(Bordás Á.), Balla B., Nagy I.(Kiss R.), Halász Z., Molnár Á., Bartha Z., Mertin L.(Preku D.), Szabó B., Tövisháti M., Bacskai A. Edző: Halász Zoltán

Gól: Szabó Zs., Pető Z., Szabó V., illetve Mertin L., Bacskai A., Szabó B. Jók: Újvárosi M. a mezőny legjobbja, illetve Bordás Á., Kiss R., Bartha Z. Ifi: 1–0

Posta Sándor: Az első félidő úgy alakult, ahogy szerettük volna. Kétgólos előnnyel mentünk be a szünetre, viszont szünet után az első 15 percben olyan volt, mintha bent maradt volna a csapat az öltözőben. Kaptunk 3 nagyon buta gólt, ezzel az ellenfél átvette a vezetést. A csapat tartását mutatja, hogy sikerült kiegyenlítenünk, és utána még több helyzetet kidolgoznunk, de sajnos a helyzeteket nem sikerült gólra válltani. Úgy érzem, hogy a mai nap győzelmet érdemelt volna a csapat.

Halász Zoltán: Egy rendkívül fordulatos és élvezetes mérkőzést játszottunk a Létavértessel! Az első játékrészben harcosabbak, élesebbek voltak a hazaiak, de a második félidőben egy fantasztikus 15 percet produkálva sikerült fordítanunk. Sajnos megvoltak a ziccereink, hogy lezárjuk a találkozót, de mivel ez nem sikerült, meg kell elégednünk az 1 ponttal.

Berettyóújfalui SE–Nyíradony VVTK 0–1 (0–0)

100 néző. Vezette: Pósa Zs.(Forgács K., Papp N.)

Berettyóújfalui SE: Virányi G., Békési D.(Ékes G.), Magyar Sz., Csordás J.(Nagy R.), Alimán J.(Erdei Sz.), Nagy R., Trippon P.(Erdei K.), Nagy K.(Duró D.), Trencsényi J., Er6tsey Zs., Nagy I.(Szabó G.) Edző: Szitkó Róbert

Nyíradony VVTK: Rácz G., Szilágyi Z., Bogár M., Perényi R.(Kerecsen Gy.), Nagy K., Kántor T., Gáll F.(Kiss G.), Bara M., Bányász A., Daru I., Kónya M. Edző: Dán Ferenc

Gól: Nagy K. Ifi: 3–1

Szitkó Róbert: Nem nyilatkozott.

Dán Ferenc: Az első félidőben kiegyenlített játék folyt kevés helyzettel, a második félidőre mi jobban jöttünk ki! Feljavult az előrefelé játékunk, és most a cserék is jól szálltak be a játékba! Ezért ha 1 góllal is, de szerintem megérdemelten vittük el a 3 pontot! Gratulálok minden játékosomnak! Megyünk tovább.

Hajdúböszörményi TE–DEAC Futball Nonprofit Kft. 2–2 (2–1)

200 néző. Vezette: Juhász D.(Czibere B., Sápi V.)

Hajdúböszörményi TE: Fülöp G., Tompák B., Papp N., Porkisch D.(Varga D.), Sallai Cs., Gyarmati Z.(Forgó P.), Ramos C., Kocsis L., Pelles D., Nagy Z., Tonhaizer F. Edző: Gyarmati Zoltán

DEAC Futball Nonprofit Kft.: Urbán G., Balogh Á., Virág G., Fodor T., Kertész K.(Ibrahim K.), Orbán A.(Sütő B.), Ferenczi T., Juhász B., Puskás B.(Kemecsei Cs.), Váradi L., Víg Zs. Edző: Katona László

Gól: Tonhaizer F., Gyarmati Z., illetve Orbán A., Kemecsei Cs. Ifi: 0–2

Gyarmati Zoltán: Először is gratulálok a csapatomnak a pontszerzéshez, jól kezdtük a mérkőzést, hamar vezetést tudtunk szerezni. Előnnyel fordultunk az első félidőben. Sajnos voltak a mérkőzésnek olyan periódusai, amikor 2-3 100 százalékos gólhelyzet kimaradt. Ha ezeket berúgtuk volna, akkor hamar le tudtuk volna zárni a mérkőzést. Sajnos ez megbosszulta magát, és az ellenfél egyenlíteni tudott, amire nekünk már nem volt válaszunk. Pontrúgásokból kaptuk a gólokat, amire jobban kell a későbbiekben figyelnünk. Pozitívum még a mérkőzésen, hogy annak ellenére, hogy nem tudtunk 3 pontot szerezni, egy helyet előre léptünk a tabellán. További sok sikert kívánok az ellenfélnek!

Katona László: Fiatal csapatunk jól helytállt a megerősített Hajdúböszörmény otthonában. Az első félidő hozott színvonalasabb játékot. Azt gondolom, reális a döntetlen ezen a mérkőzésen.

Hajdúnánás FK–Sárréti DSK 2–0 (0–0)

150 néző. Vezette: László J.(Gulyás S., Kiss B.)

Hajdúnánás FK: Ésik L., Csatári D., Papp L.(Kiss L.), Bencze D.(Mezei J.), Vadász L.(Uri M.), Andorkó S., Linzenbold Zs.(Kerek B.), Újvári Zs. , Lakatos N., Bohács B.(Csatári E.), Lovas M.(Fodor J.) Edző: Daróczi Péter

Sárréti DSK: Kiss B., Szabó T., Kiss Cs., Kiss N., Balás V., Bozsányi T., Vass Á., Alimán A.(Nagy L.), István B., Burkus D.(Jenei B.), Nagy M. Edző: Kiss Csaba

Gól: Fodor J., Kiss Cs.(ö.g.) Ifi: 4–0

Daróczi Péter: Sokat kellett várnunk erre a napra, hogy debütálhassunk a Centerpályán! Köszönjük mindenkinek, aki valamilyen formában segített, hogy a mai mérkőzést itt tudjuk megrendezni! Kiegyenlített első játékrész után a második félidőben mutatott játék alapján megérdemeltük a győzelmet! Köszönjük a fergeteges szurkolást!

Kiss Csaba: Nem nyilatkozott.

Józsa SE–Balmazújvárosi FC 4–4 (2–3)

100 néző. Vezette: Vadon T.(Bendik T., Karsai B.)

Józsa SE: Goron B., Papp R., Balogh T., Berényi O.(Szabó M.), Iványi D.(Borbély I.), Szentjobbi R., Bardi Á., Nagy J., Csizmadia Cs.(Iványi Á.), Hamvas E., Fekete L.(Fésűs K.) Edző: Szabó László

Balmazújvárosi FC: Csorvási T., Kun M., Silling M., Benke N., Galla P., Puskás Z.(Szabados N.), Kerekes B., Harangi N.(Györfi B.), Nagy L., Fehér Z., Kovács M. Edző: Pintér István

Gól: Nagy J.(2), Bari Á., Fésűs K., illetve Galla P.(2), agy L., Puskás Z. Jók: Hamvas E., Papp R., Berényi O., illetve Galla P., Kerekes B. Ifi: 3–1

Szabó László: A mérkőzés elején 2 szöglet után 2-0-ra vezetett a Balmazújváros. A csapat erejét mutatja, hogy fel tudtunk állni. A második félidőben változtatással kezünkbe vettük a meccs irányítását. Örülök, hogy egy olyan csapatom van, amelyik 2-0 után és a 3-1 után is fel tudott állni. De sajnos még a hazai győzelemre várni kell.

Pintér István: Megye I. szinthez képest jó mérkőzést játszottunk. Igazságos eredmény született.

Kabai Meteorit SE–DSC-SI 7–0 Félbeszakadt

100 néző. Vezette: Szűcs L.(Nagy A., Sovány L.)

Kabai Meteorit SE: Molnár T., Tóth Z.(Spitzmüller L.), Szabó P., Bácsi Á.(Somogyi I.), Mester M., Plókai G., Kovács M., Bajnók I., Domonkos Sz., Tóth I., Tóth P. Edző: Tóth Péter

DSC-SI: Tóth Cs., Lukács Á., Gál A., Gabella M., Nánási M., Sallai J., Szikszai A., Kalász Cs., Győri J. Edző: Selyem Nándor

Gól: Szabó P., Kovács M.(2), Plókai G.(2), Mester M., Bajnók I.

Tóth Péter: Kellemes időben, kellemetlen ellenfél ellen, a saját egyesületével szemben sportszerűtlenül viselkedve, a sportiskola nevéhez méltatlanul, megye I. osztályú szinten sportszerűtlenül játszotta le a mai mérkőzést a DSC-SI csapata. Sajnálom, hogy ilyen körülmények között kell megye I.-es mérkőzést játszani saját közönségünk előtt, szégyenkezve, 30 perc után magyarázkodva kell bevonulni az öltözőbe, és elnézést kérni a közönségtől, akik szabadidejüket nem sajnálva kilátogattak a mérkőzésre.

Selyem Nándor: Nem nyilatkozott.