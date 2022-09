A DEAC férfi futsalosai az NB I. harmadik fordulójában az Aramis otthonában vendégeskedtek. Elek Gergő vezetőedző ezen a meccsen nem számíthatott Berecz Rafaelre és Tóth Attilára sem. Az előző idényben gólgazdag összecsapást játszott a két gárda a budaörsiek csarnokában, amelyen 7–5-re nyert a hajdúsági csapat.

Az első találatra viszonylag sokat kellett várni, de addig is akadtak lehetőségek mindkét oldalon. Végül a Pest megyeiek csak megszerezték a vezetést, Vattamány Dávid passzából Bognár köszönt be. A DEAC azonban nem esett szét, sőt, néhány perc alatt meg is fordította az állást Thiago és Rácz Zsolt találataival. Az első félidő tartogatott még fordulatot, hiszen ezt követően az Aramis lőtt kettőt, így a szünetben 3–2-re mentek a hazaiak.

A fordulást követően sokáig nem esett gól, de Harmati megtörte a csendet, így ismét egyenlő volt az állás. Az utolsó szó azonban a budaörsi alakulaté volt, Büki Baltazár néhány perccel a vége előtt beállította a 4–3-as végeredményt, ezzel elszenvedték első vereségüket Elek Gergő tanítványai a bajnokságban.

Nyíregyházi vendégjáték

A harmadik fordulóban a Mezei-Vill együttese hétfőn este az újonc Nyíregyháza vendége lesz. Az újfaluiak is kikaptak korábban az Aramistól, egy másik feljutót, a Magyar Futsal Akadémiát azonban magabiztosan legyőzték, tehát 3 ponttal várhatják az összecsapást.

HBN