A Magyar Ökölvívó Szakszövetség és a DVSC Ökölvívó Klub rendezte az Ifjúsági Magyar Bajnokságot az elmúlt héten. A debreceni Gizella utcai Sportcsarnokban megtartott négynapos eseményen 42 egyesület 120 – 40 női, 80 férfi – versenyzője vett részt.

– A viadal jó hangulatban, szépen lezajlott, semmi hiba, semmi zökkenő nem volt – válaszolt a Haon megkeresésére Szabó Sándor, a DVSC Boxing elnöke. – Igazságos eredmények születtek, jól dolgoztak a bírók, nem volt oka senkinek panaszkodni rájuk. A létszám lehetett volna magasabb, korábban csak a fiúk mezőnye alkotott legalább ennyi főt. A mostani körülmények, meg egyáltalán a bunyó nagyvilági állapota miatt kevesebben választják a bokszot.

Ez a 17-18 éves pont az a korosztály, amikor elválik, hogy kiből lesz felnőtt versenyző.

Sokan ilyenkor azért hagyják abba, mert elvégezték az iskolát, és el kell menniük dolgozni. A szülők már nem tudnak nekik segíteni, és amikor három műszakban melózol, vagy éppen akár egész nap, nem biztos, hogy még van kedv tovább bunyózni. Ez nem jó irány, sokat dolgozunk rajta, hogy megtartsuk ezeket a fiatalokat, hiszen ők alkotják majd nemsoká a felnőttmezőnyt. Ha nem is a párizsi, de az azutáni olimpián már nekik is kellene majd képviselni a magyar színeket. Viszont ami örömteli, hogy színvonalas küzdelmeket láttunk, van 5-6 olyan srác, aki később nemzetközi szinten is sokra viheti – bizakodott a szakember.

A DVSC Boxing színeit öten – Hajdú Annamária (54 kg), Komjáthi Nóra (81 kg), Zsigó Csaba (48 kg), Bernáth Imre (51 kg) és Lakatos Kevin (+92 kg) – képviselték, és mind az öten bajnoki címig meneteltek.

Ráadásul Rácsai András, Bernáth László és Zöld Ferenc edzők tanítványai a maguk módján mind különlegeset alkottak a bajnokságon.

– Tavaly még tizenkét versenyzőnk volt ebben a korosztályban, de sajnos mára heten abbahagyták. Annak idején azért is vállaltam el a rendezést, hogy ez a tucatnyi ökölvívónk hazai pályán mutathassa meg, hogy mit tud, aztán mire eljött a verseny, már csak öten maradtak. Volt, aki sérülés miatt, akadt, aki covidos lett, aztán már nem tért vissza, illetve olyanra is volt példa, hogy valaki elment dolgozni, mert időközben lerakta szakmunkásvizsgát, és jól keres.

Az viszont nagy öröm és meglepetés volt, hogy minden versenyzőnk megnyerte a súlycsoportját.

Egyik fiúnak se ment végig egyik meccse sem, ami nagy szó. A lányoknál Komjáthi Nóra ellen nem álltak ki a döntőre, mert ismerte az ellenfele. Nóra a nyáron megnyerte a Bornemissza Gergely nemzetközi ökölvívó-emlékversenyt, megverte az Ázsia-bajnok kazah lányt, így féltek tőle. A másik kislányunk, Hajdú Annamária egy csoda. Egy éve kezdte a bunyót, és rendkívül szorgalmas, nagyon tehetséges. Van érzéke a történethez, egy év alatt magyar bajnok tudott lenni. Az első négy-öt meccsét mind elveszítette döntő fölénnyel, aztán ahogy kezdett beérni a sok munka, jöttek a győzelmek. Most pedig már korosztályos magyar bajnok, ráadásul az ő döntőjét választották meg a legjobb női mérkőzésnek. Úgyhogy ez az ötből öt szerintem így rendben volt – mondta el Szabó Sándor, akitől azt is megtudta a Napló, hogy ennek a korosztálynak novemberben rendezik Spanyolországban a világbajnokságot, ahol jó eséllyel legalább két-három debreceni bokszoló ringbe léphet majd.

Forrás: DVSC Boxing

Hír még a klub háza tájáról, hogy Szarajevóban rendezik a Mustafa Memorial Tournament elnevezésű nemzetközi versenyt, melyre két debreceni is elutazott a felnőttválogatottal: Bernáth Attila 51, míg Bernáth László 54 kg-ban képviseli a DVSC-t és hazánkat.

MSZ