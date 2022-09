A DEAC jégkorongcsapata a szokásos szezonnyitó sajtótájékoztatójára hívta össze a média munkatársait szerda kora délután. Az együttes az előző idényben bejutott az Erste Liga elődöntőjébe, és 2021 után ismét megnyerte a Magyar Kupát – az elmúlt 10 évben az első klubjaként sikerült címet védeni.

Az eseményen először Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere beszélt. Elmondta, a DEAC hokisai az évek alatt a negyedik legnépszerűbb csapattá avanzsáltak a városban. – Az utánpótlás-játékosok mennyiségében és a nézőszámban is megmutatkozik ez: a rájátszás idején telt ház szokott lenni a Debreceni Jégcsarnokban.

Nagyon sokat hozzátettek a sportág kedveltségéhez a DEAC sikerei az elmúlt időszakban, és kellenek a példaképek, mert ez a fiataloknak is meghozza kedvét ahhoz, hogy a hokit válasszák.

Nagyon hálásak vagyunk a DEAC-nak és az egyetemnek, hogy annak idején felkarolták a gárdát – fogalmazott a városvezető. Hozzátette, nagyon bízik benne, hogy a vasárnap a Szuperkupában egy Fradi elleni sikerrel indul majd a szezon.

Lóczi Lászlóné Kovács Marianna, a DEAC ügyvezetője felelevenítette, hogy már az ötödik idényét kezdi meg az alakulat a Debreceni Egyetem égisze alatt. – A szakosztály példaértékű munkát végez, és ebből kifolyólag rengetegen megszerették az együttest, a kollégák közül is nagyon sokan járnak meccsekre. Örömteli, hogy egyre több debreceni fiatal kerül be a keretbe, ami köszönhető György József munkájának is, aki hosszú ideig a DHK-nál dolgozott a feltörekvő tehetségekkel. Sajnos nem tudtunk és nem is mertünk emelni a szakosztály büdzséjén, úgyhogy igencsak nehéz szezon elé nézünk ezúttal. Az energiaárak emelkedése meg fogja dobni költségeinket a hoki kapcsán – mondta. A szakember kiemelte, hogy ennek ellenére pozitívan tekint az idény elé, és bízik benne, hogy nem kerül veszélybe sem a felnőtt, sem az utánpótláscsapatok működése.

A DEAC szezonja tehát a Szuperkupával kezdődik vasárnap a fővárosban. Aztán pedig rajtol az Erste Liga, amelyben tíz klub indul, és négy teljes kör után alakul ki az alapszakasz végeredménye. A legjobb hat automatikusan bejut, a 7-8 és 9-10 pedig mini playoffot játszik az első nyolcba kerülésért.

Fodor András szakosztályvezető a változásokra hívta fel a figyelmet. – Eltörölték a légiós szabályt és pontrendszer veszi át a helyét, amivel szabályozni lehet a külföldi és hazai játékosok arányát. A szövetség ezzel homogenizálni kívánta a mezőnyt, hogy minél inkább kiélezett csata legyen a pontokért. Illetve a fiatal játékosok perceit is szeretné biztosítani a liga, hiszen minden meccsen legalább öt U23-as játékosnak pályára kell lépnie – jegyezte meg.

Fodor András kitért a célokra is.

Az előttünk álló évadot nézve a minimális elvárásunk, hogy bejussunk a rájátszásba, lehetőleg egyenes ágon. Ha pedig már ott vagyunk, akkor bármi megtörténhet, bízunk benne, hogy idén is sikerül bejutni a legjobb négy csapat közé

– mondta.

Korábban szó esett arról, hogy esetleg a Főnix Aréna adhat majd otthont a 2023-as Magyar Kupa négyes döntőjének, – amelyben a címvédő cívisvárosiak automatikusan ott vannak, – azonban A szakosztályvezető elárulta, hogy az energiaárak drágulásával erről a tervről le kellett tenniük. Hozzátette, ha más nem vállalja, akkor arra még van esély, hogy 2021 után ismét a Debreceni Jégcsarnok legyen a torna helyszíne.

Forrás: Molnár Péter

György József, a DEAC vezetőedzője elmondta, hogy a csapat a fizikai felméréséket követően egy sátoraljaújhelyi, néhány napos edzőtáborral indított, azóta pedig Debrecenben készül folyamatosan jégen és szárazon is. – Több felkészülési meccset is játszottunk, ami nagyon hasznos volt, hiszen a mezőny felét sikerült valamennyire felmérni. A tehetősebb klubok több légióst is igazoltak, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy élesben milyen erőt képviselnek majd az ellenfeleink.

Abban biztos vagyok, hogy egyetlen könnyű meccsünk sem lesz, nagyon kiélezett csatákra számítok az egész évadban.

Nem szeretnék nyomást helyezni a fiúkra, pont ezért ígérgetni sem a céljainkkal kapcsolatban. A munkát elvégeztük, és megpróbáljuk a legjobbunkat adni, ami tőlünk telik. Igyekszünk a fiatalok beépítése és az eredményesség között megtalálni a egyensúlyt. Reménykedem benne, hogy a betegségek és a sérülések elkerülik a társaságot, mert a húzóembereink közül ha 1-2 kiesik az már meglátszik rajtunk – tette hozzá.

Berta Ákos visszavonulásával új csapatkapitánya lett az együttesnek, Molnár Dávidra esett a választás. – Óriási megtiszteltetés debreceniként, hogy én lehetek a kapitány. Igyekszem átadni a fiataloknak azt, amit korábban én is kaptam a rutinos játékosoktól, emellett pedig én is számítok továbbra is az idősebbek iránymutatására – mondta, majd kiemelte, hogy az öltözőben jó a hangulat, megvan az összhang a játékosok között. Az új kapitány bízik benne, hogy ez a pályán mutatott teljesítményen is meglátszik majd.

Bakos Attila