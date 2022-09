Az OTP Bank Liga 8. fordulójának nyitómérkőzésén a Paksi FC otthonába látogatott a Loki. A piros-fehérek ideiglenes edzőjükkel, Dombi Tiborral az előző fordulóban bravúrgyőzelmet arattak, így joggal merülhetett fel sokakban, egy újabb nyertes meccsel remek szériát indíthatnak el a debreceniek.

Maradt idő ásítani

A 2. percben egyből veszélyeztetett is a Loki, Baráth fejesét azonban csapattársa, Deslandes blokkolta. A 10. percben a paksiak is fejjel igyekeztek bevenni a kaput, Lenzsér fejesét Hrabina ütötte szögletre. Majd Nagy tekert a 15. percben kapu mellé. A 19. percben aztán a hazaiak váratlanul megszerezték a vezetést. Egy remek beadást követően a nagyon üresen álló Balogh fejelt gólt. Jó negyedórával később Kyziridis szép csel után, szinte az alapvonalról próbált betalálni, sikertelenül. És gyakorlatilag itt be is fejezhettük a valóban góllal kecsegtető helyzetek feljegyzését, ami az első félidőt illeti.

Ahogy mondani szokták, a fű növése is izgalmasabb volt, mint a forduló nyitómérkőzésének első 45 minutuma.

Az embernek az volt az érzése, hogy mindkét csapat nehezet ebédelt, és a korai kezdésre még nem emésztették meg rendesen az ételt. Darabosan, különösebb durvaság nélkül, de rengeteg hibával operálva futballoztak egykori válogatottak és idegenlégiósok egyaránt. A legjelentősebb statisztika talán a lesek meglepően magas aránya volt, ami persze a remek védekezésre is bizonyítékként szolgálhatott volna, ám inkább csak arról volt szó, hogy a felívelgetésen kívül semmilyen ötlet nem valósult meg az alakulatok részéről. Debreceni oldalról biztosan nem ezt kérte Dombi Tibor a játékosaitól.

Nincs tizenegyes

A szünetben nem cseréltek a felek, kizárt, hogy az elégedettség mondatta ezt velük az első félidőt követően. A „Bombázó” azonban valószínűleg kiengedhette a hangját az öltözőben, mert egy teljesen más DVSC jött ki a második játékrészre. A 49. percben Kyziridis beadásából Babunski fejelt, de nem talált kaput. Az 54. percben egy hosszú bedobást követő kavarodás után Szécsi lövését hárította Rácz, aki a szöglet után Dzsudzsák bombáját is fogta. Majd jött az újabb sarokrúgás és ismét egy helyzet, mely végén hatalmas hárítás következett. A paksiak bánatára azonban nem a kapus Rácz, hanem Varga ütötte el a labdát, amiért előbb sárgával és egy tizenegyessel jutalmazta Farkas játékvezető, majd a VAR-vizsgálat után visszavonta azt. Hiába a Loki ébredése, a 65. percben centiken múlott, hogy Balogh megduplázza csapata, egyben saját góljai számát is a meccsen – egy kontra végén került elé a labda és lőtte szét a felső lécet. A piros-fehéreket ráadásul rosszul érinthette a meg nem adott büntető, mert az azelőtt tapasztalt jó játék hamar elillant, és maradt az első félidőhöz hasonló teljesítmény. Igaz, a Paks sem erőlködte túl a találkozót. Végül azonban az az egy Balogh-villanás is elég volt nekik, hogy otthon tartsák a 3 pontot, így vereséggel térhetett haza a DVSC.

PSZ