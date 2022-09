Az első NB I./B-s találkozón ugyan nem szerzett pontot, de mutatott biztató jeleket Kudor Kitti együttese a Szent István ellen. A hazai bemutatkozásra sem kellett sokat várni, a második fordulóban azt az Orosházát fogadták a piros-fehérek, amely ellen két góllal kaptak ki felkészülési mérkőzésen néhány hete.

Szerencsére a felkészülési mérkőzésen tapasztalt meccs eleji megilletődöttségnek nyoma sem volt, már az első percektől kezdve egyenrangú partnere voltak a debreceni fiatalok az Orosházának.

Örömteli volt, hogy kettős igazolással visszatért Lakatos Petra a csapatba.

Stabil védekezés jellemezte mindkét együttest, a játékvezetők többször is passzív miatt vették el a labdát a támadó féltől. Érkeztek szélről is a gólok, Dorota Bacenkova szép betörése után 8-7 volt a hazaiaknak! A félidő hajrája is a cívisvárosiaék volt, a védekezés alapembere, Kelemen Dorina kétszer is megindult és gólt szerzett gyors ellentámadásból, de átlövésből is betalált, az utolsó másodpercekben Torda Vanessa védésével maradt a háromgólos debreceni vezetés.

A második félidő is nagy csatát, kemény ütközéseket hozott, Panyi Anna két fontos góljával tartotta a Debrecen az első játékrészben kiharcolt előnyt. A támadójáték felállt fal ellen akadozott, több volt a hiba, a vendégek pedig kihasználták Kostyó Panni harmadik kiállítás utáni piros lapját, és felzárkóztak döntetlenre.

A hajrában dőlt el a mérkőzés, Kelemen Dorina kétszer is betalált ebben az időszakban,

a végig kiválóan védő Torda Vanessa pedig kivédte Iván Emese távoli lövését az utolsó másodpercekben – tudósított a kézisek honlapja.

HBN