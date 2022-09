A DEAC jégkorongosai a múlt héten pénteken megkezdték szereplésüket az Erste Ligában, a nyitófordulóban a Ferenváros csapatát fogadták a Debreceni Jégcsarnokban. A Fradit néhány nappal előtte legyőzte György József alakulata a Szuperkupáért vívott csatában, azonban a zöld-fehérek visszavágtak, és a DEAC megingásait kihasználva 4–3-ra nyertek.

Sok idő nincs a pihenésre, hiszen kedden már újabb bajnoki vár a hokisokra. Ismét Debrecenben lépnek jégre a fiúk, ezúttal azonban a Gyergyói Hoki Klub lesz az ellenfél. Az erdélyi gárda az előző idényben ugyanúgy az elődöntőig jutott, ahogyan a DEAC, őket az előbb említett Ferencváros állította meg. Idén még nem játszott az Erste Ligában a Gyergyó, úgyhogy a debreceni összecsapása lesz az első megmérettetése az idei szezonban az együttesnek.

A találkozó előtt a DEAC fiatal, szabadkai születésű gólerős védője, Vedran Bogesics beszélt a HAON-nak. Az ifjú hokis – György József vezetőedzőhöz hasonlóan – azt emelte ki, hogy az egész meccsen, végig koncentrálniuk kell a siker érdekében. – Játszottunk a Gyergyó ellen a felkészülési időszakban, és akkor is bebizonyosodott, hogy egy rendkívül jó csapatról van szó – elevenítette fel a néhány héttel ezelőtti összecsapást. – Az előző idényben is remekül szerepeltek, bejutottak az Erste Liga elődöntőjébe. Ugyanúgy kell készülnünk, ahogy eddig is tettük, nagyon fontos, hogy fejben ott legyünk végig. Ha a teljes mérkőzésen, hatvan percen keresztül fókuszálni tudunk, és a saját játékunkra fogunk figyelni, akkor jó meccsünk lehet ellenük – fogalmazott.

A DEAC–Gyergyói Hoki Klub összecsapás tehát kedden este 18 óra 30 perctől lesz a Debreceni Jégcsarnokban.

BA