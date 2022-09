Megtartotta hétfőn este díjátadó gáláját Etyeken a Hivatásos Labdarúgók Szervezete (HLSZ). Annak ellenére, hogy az elmúlt két évben is megtörtént a szavazás, a hagyományos HLSZ Díjátadó Gálát nem rendezhették meg, de a pandémia enyhülésével az idén már újra személyes megjelenés keretében tudták díjazni a legjobbakat – számolt be a DVSC hivatalos honlapja. Az ünnepi vacsorával egybekötött HLSZ Díjátadó Gálán nemcsak a nyáron lezárult 2021/22-es bajnoki év legjobbjainak díjait adták át, hanem – pótlólag – a 2019/20-as és a 2020/21-es szezon legjobbjai is megkapták az őket megillető elismeréseket.

A 2020/21-es szezonra vonatkozóan a DVSC csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs különdíjban részesült mint válogatottsági rekorder, a válogatott volt csapatkapitánya és a magyar labdarúgás utóbbi másfél évtizedének meghatározó egyénisége.

A 2021/22-es bajnokságot illetően a legjobb 21 éven aluli játékosnak a Loki saját nevelésű labdarúgóját, Baráth Pétert választották. A legjobb másodosztályban szereplő játékos az azóta a DVSC színeiben szereplő Horváth Krisztofer lett, aki az előző szezonban a Szeged együttesében remekelt.