A Paks csapatához látogat szombaton a DVSC gárdája az OTP Bank Liga 8. fordulójában. A piros-fehérek újdonsült edzőjükkel, a helyi legenda Dombi Tiborral a kispadon meglepetésgyőzelmet arattak az előző fordulóban. A MOL Fehérvár FC ellen 1-0-ra megnyert találkozót követően újabb nagy falat, a támadó játékáról híres atomváros következik, az esélyekről és a csapatot jellemző hangulatról az ideiglenes vezetőedzőt kérdeztük.

Dombi Tibor elmondta, újra futballistának érezte magát az idei első győzelmet hozó, 7. fordulóban.

– Olyan ünneplés volt a stadionban a találkozót követően, mint amikor bajnokságokat nyertünk. Nagyon nagy élmény volt, két napig magamhoz sem tértem. Láttam a srácokon, hogyan küzdöttek, és hogyan tudtak örülni a 3 pontnak – emelte ki, hozzátéve, nem tudja, meddig irányíthatja még a csapatot, de igyekszik a legjobbját nyújtani. – Én tényleg csak a következő meccsre koncentrálok, kérdés, mi lesz utána. Úgy gondolom, szombat estig vagyok, majd meglátjuk, hogyan döntenek a vezetők. Az egész stáb élvezi a helyzetet, hatalmas örömmel dolgozunk együtt a következő siker elérésén. Szeretnék itt maradni a DVSC-nél, akár a felnőttcsapatnál tevékenykedni, de ezt szintén a vezetők fogják megmondani. Két és fél éve dolgozom a Lokinál, a vezetőedzői pozíció azonban teljesen más. Az az öröm, amit a szurkolók adtak nekem, felejthetetlen – emelte ki.

Motivációból nincs hiány

Dombi Tibor arra számít, ott folytatja a gárda szombaton, ahol a Fehérvár ellen abbahagyta. – A lelkesedés, az, hogy küzdünk egymásért, csapatként működve már a Vidi ellen is látszott, ugyanezt várom a hétvégén is. Azt gondoltam anno, ha nem Bognár György vezeti majd a Paksot, nem fognak ennyit támadni. De azt hiszem, ők már évek óta így futballoznak, bárhol játszanak, az ellenfél tizenhatosánál vannak hárman-négyen. Ez szinte már edzőtől függetlenül beléjük ivódott, így a legjobban a védekezésünket kell megszervezni ellenük. A Fehérvár ellen is a koncentrációnk volt a döntő szempont, szerintem ez most sem lesz másképp. A védekezésben fókuszálnunk kell, és sokat futni. Ahogy anno „Gara” mondta nekünk, a futballban nincs felesleges futás, ezt próbálom átadni a srácoknak én is. Amikor úgy érzed, feleslegesen futsz a másik helyett, az egyáltalán nem az! Fegyelmezettnek kell lennünk, beletéve minden energiát, és az meg is fog térülni. Lehet nem lesz látványos a meccs, megkomponált minden akció, de szeretném, ha egy küzdelmes-harcos csapatot látnék a Paks ellen – összegezte.

A beszélgetés végén a Haon előző, róla szóló posztjáról is megkérdezte a „Bombázót”, melyben szurkolói kommenteket gyűjtöttünk össze a sikeres első mérkőzését követően. Mint mondta, a párja mutatta meg neki a cikket, és nagyon örült a biztató szavaknak, minden ilyen tartalmat jó szívvel fogad.

PSZ