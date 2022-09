Továbbra sincs meg az első bajnoki sikere a DEAC Erste Ligás együttesének, miután hazai pályán 5–2-re kikapott a Gyergyói Hoki Klubtól. Hiába vezettek kétszer is Hetényi Zoltánék, három kiállításból három gólt kapott a Debrecen, valamint ismét volt két „black outja” is a gárdának amit kihasználtak az erdélyiek. Ennek ellenére György József vezetőedző nem volt lesújtva a mérkőzést követően, mert játékban minimum egyenrangú ellenfele volt a csapat a Gyergyónak.

Forrás: Czinege Melinda

– Jól kezdtünk, mi vezettünk 1–0-ra, majd 2–1-re, aztán jött egy olyan kiállítás, amiből egy meccsen be lehetne fújni akár tízet is – mondta higgadtan a Haonnak a szakember. – Ebből újra egyenlített az ellenfél, a meccs lélektani fordulópontja pedig a középső harmad vége előtt négy tizedmásodperccel kapott harmadik gól volt. Az ő szempontjukból szerencsésen pattant a korong, amivel nehéz mit kezdeni, de sajnos emiatt nem tudtunk 2–2-vel szünetre menni. A záró játékrész első két percében háromszor is betalálhattunk volna, tehát a helyzetkihasználásban egyértelműen alul maradtunk.

De nem lehet egy rossz szavam se a fiúkra, nagyon jó mérkőzést játszottunk, kreatív hokival rukkoltunk elő.

Persze mindig van hova fejlődni, de egyelőre teljesen rendben van, amit látok. Pár játékos többet tud annál, mint ahogy jelenleg teljesít, bízom benne, hogy eljön az az időszak amikor ezt megmutatják meccsen is. Három gólt kaptunk emberhátrányban, de ha őszinte akarok lenni, talán abból egy volt, amit kijátszottak. Kedden a korong be akart pattanni a hálónkba, amivel nehéz mit csinálni, az élsportban a szerencsefaktor elég jelentős tényező –mutatott rá.

Kemény szezonkezdete van a DEAC-nak, hiszen már kétszer összecsapott a Ferencvárossal, legutóbb a Gyergyóval, legközelebb pedig a Csíkszereda érkezik a Debreceni Jégcsarnokba.

– Érdekes bajnokság elé nézünk, az idei szezonban nem nagyon lesz könnyű meccsünk, ezt már elmondtam a srácoknak is. Talán az október 16-i, Fehérvár elleni idegenbeli bajnoki lesz az első, ahol kötelezőnek mondható a győzelem, de addig még sok összecsapás vár ránk.

A most nem nekünk kedvező kritikus pillanatokat abban bízom vissza fogjuk kapni, és mi jövünk majd ki jól azokból a helyzetekből.

Nem tudok semmi megjósolni azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a Csíkszereda ellen, felkészülünk belőlük is, és remélem nem fognak előfordulni olyan kihagyások, mint a Gyergyó, vagy a Ferencváros ellen voltak – mondta el György József.

Most lesz egy kis idő rendezni a sorokat, mert legközelebb csak jövő kedden lép jégre a DEAC, mikor is a címvédő Csíkszeredát fogadja az együttes.

MSZ