Magabiztos győzelemmel kezdte a K&H női kézilabda liga legújabb szezonját a DVSC Schaeffler, a piros-fehérek az Alba Fehérvár gárdáját győzték le 33–23-ra a Hódosban péntek este. A Lokiban tétmeccsen is bemutatkoztak a nyári szerzemények: a francia válogatott kapus, Catherine Gabriel, Kácsor Gréta, Hámori Konszuéla és Töpfner Alexandra.

A kezdésnél a vártnál talán valamivel kevesebben foglaltak helyet a lelátón, de így is közel 800 néző üdvözölte a csapatokat a bevonuláskor.

Katarina Stosic büntetőből szerzett gólja vezette fel a találkozót, melyre rögtön válaszolt Tóvizi Petra. A másik Petra, Vámos lerohanásból szerzett találatával már a Lokomotívnál volt az előny.

A Petrák szerezték az első három debreceni gólt, hegemóniájukat a másik Vámos, Míra törte meg, majd gyorsan Töpfner Alexandra is felavatta korábbi csapatát (5–3, 7. perc).

Potyogtak a gólok, ami egyrészt a támadójátékot dicsérte, másrészt viszont a védekezés szellősségét mutatta. A Vasutas igyekezett megvalósítani a jól bevált, biztos védekezésen alapuló, lerohanásos játékát, ám látszott, hogy még idény eleje van, eleinte több hiba csúszott a piros-fehér gépezetbe.

Szilágyi Zoltán vezetőedző – kihasználva a Loki keretének mélységét – el is kezdte együttese forgatását, sorra érkeztek a friss erők a kispadról. Torda Vanessa jó pillanatban fogott hetest, ami lendületet adott a DVSC-nek, és máris 10–6 volt az eredmény a játékrész felénél. A vendégek edzője, Józsa Krisztián időt is kért, hogy megpróbáljon iránymutatást adni tanítványainak. A hazaiak lerázták magukról a „ringrozsdát”, Catherine Gabriel is elkapta a fonalat a kapuban, és ahogy kezdett összeállni a játék, úgy nyílt az olló a két alakulat között. A 21. minutumban, 14–8-nál már második idejét kérte ki a vendég kispad, de igazán nem tudott segíteni csapatán, így 19–11-es hajdúsági előnynél vonultak szünetre a felek.

Fordulás után gyorsan kialakult a 10 pontos különbség a gárdák között, számoltak is a végig remekül szurkoló ultrák. Aztán Karina Jezsikava kétperces kiállítása után rövid időre megfogyatkozott Loki, ám az emberhátrányban felküldött mozgékonyabb sor gyorsan kierőszakolt egy kiállítást a másik oldalon, így el is tűnt az emberhátrány. Pár perce megakadt a cívisvárosiak játéka, aztán ismét belendült a csapat. Sajnos Besszer Borbálánák, a fehérváriak játékosának súlyosnak tűnő sérülése árnyékolta be a második játékrészt, a fiatal kézist – a szurkolók tapsa közepette – ölben vitték le a pályáról. A sajnálatos incidens a bírókat is megzavarhatta, mert a következő támadásnál kissé érthetetlen módon ítéltek gólt a dunántúliak támadásánál. De a játékosokon is nyomott hagyott a sérülés, mert a következő percek inkább a hibákról szóltak, előfordult, hogy Tóvizi Petráék egy támadás alatt kétszer is ziccerben rontottak. Tíz gólon billegett a különbség a két együttes között, amelyik alakulat képes volt egymás után több támadást sikeresen indítani, az annak megfelelően növelt, vagy csökkentett a differencián. Torda Vanessa megkapta az utolsó negyedórát a kapuban, amit több védéssel hálált meg. Szerencsére a Loki tudott hamarabb túllendülni a kisebb hullámvölgyön, az utolsó percekre érkezett Csernyánszki Liliána is a gárdába.

Végül igen magabiztos, 33–23-as győzelmet aratott a Debrecen, teljesen megérdemelten. Folytatás jövő héten pénteken, ugyancsak hazai pályán az MTK ellen.

MSZ