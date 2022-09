A DEAC férfi futsalosai az NB I. negyedik fordulójában az újonc Rubeolával csaptak össze. A meccs esélyesének Elek Gergő legénysége számított, és szerencsére nem borult a papírforma.

Villámrajtot vettek az egyetemisták, hiszen Rácz Zsolt már az első percben bevette a csömöriek kapuját. Ezt követően sem vett vissza a Debrecen, a második gól a kilencedik minutumban érkezett meg, ekkor ismét Rácz ünnepelhetett.

Nem sokkal később Deiby Arango is megvillant, ezzel háromra duzzadt az előny.

A szünetig még akadtak ígéretes helyzetek, elég csak Deiby bombájára gondolni, ami a lécen csattant, míg Rácz egy megindulást követően a bal kapufát találta el.

A második játékrészben folytatódott az örömfutsal, ennek köszönhetően a végére eléggé kinyílt az olló. A gólszerzők közé Szabó Ábel is feliratkozott, majd a harmincadik percben előbb Thiago egy szép csellel csapta be a védőjét, végül kicsit kiszorított szögből a bal alsóba gurított, aztán Rácz Zsolt sarokkal tette a labdát Nagy Bence elé, aki kilenc méterről köszönt be. A 0–7-es végeredményt Nagy Bence asszisztját követően Harmati Tamás állította be a 32. minutumban.

Örömteli, hogy a találkozó alakulása miatt Elek Gergő vezetőedző a fiataloknak (Tóth Benedek, Harcsa Dávid, Tóth Barnabás) is bizonyítási lehetőséget adhatott. Azt is ki kell emelni, hogy a Rubeola drukkei még a hétgólos hátrány tudatában is nagy lelkesedéssel buzdították a csapatukat, amiért mindenképpen dicséretet érdemelnek.

A DEAC a mostani idényben másodszor diadalmaskodott, hét pontjával jelenleg az ötödik helyen áll a tabellán – tudósított a DEAC hivatalos oldala.

HBN