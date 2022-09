Fontos, hogy a játékosokat folyamatosan mérjék, vizsgálják a szakemberek, így évente több alkalommal végeznek felméréseket a DVSC Kézilabda Akadémián is – számolt be az akadémia honlapja. A napokban ezúttal a Nemzeti Kézilabda Akadémia (Neka) szakemberei érkeztek a cívisvárosba, hogy felmérjék a fiatalokat.

Sprintteszt

Összesen hat csoportban érkeztek a lányok, minden egészséges akadémista elvégezte a teszteket. Délelőtt kezdődtek a felmérések, előbb a vállízület ki- és berotációs izomerejét, illetve a hátsó combizom excentrikus erejét mérte fel Rácz Henrietta, a piros-fehérek erőnléti edzője, aki a bemelegítést is vezette. Ezek után következtek a Neka szakemberei által végzett felmérések. Kezdődött a súlypontsüllyesztés után végrehajtott felugrásteszttel, két lábbal, majd jobbal és ballal is külön-külön. Következett egy húszméteres sprintteszt, ahol a részeredményeket (5 és 10 méternél is) mérték. Végül egy irányváltásos felméréssel zártak a lányok, az úgy nevezett agilityteszttel, amelyben sprint után kitámasztanak és irányt váltanak.

HBN