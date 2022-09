Zsinórban harmadik hazai bajnokijára készül a DVSC Schaeffler együttese, amely ezúttal a dunaújvárosiakat fogadja a Hódosban pénteken 17 órától. A 13. fordulóból előrehozott bajnoki esélyese az eddig hibátlan Vasutas, amely legutóbb az MTK-t verte magabiztosan 31–24-re. Abból a győzelemből hat góllal vette ki a részét Petrus Mirtill, a piros-fehérek 20 éves balszélsője.

– A számszerű eredmény ellenére nehéz összecsapás volt – szögezte le a Haonnak a Loki 71-ese. – Megpróbáltunk úgy felkészülni, hogy magabiztosan gyűjtsük be a két pontot, mert szerettük volna megmutatni, ami bennünk van. A pályán úgy éreztem, mindenki felszabadult volt, jól éreztük magunkat. Már a tavalyi csapatban is nagyon jó volt az összhang, de idén még jobban együtt vagyunk. Minden poszton két – ha éppen nem több – azonos képességű kézis van, így bátran lehet hozzányúlni a kispadról beszálló játékosokhoz is, ám szerencsére ez mindenkit csak ösztönöz, senkiben sincs tüske – hangsúlyozta.

A 21 éves szélső az évek alatt egyre több szerepet kapott a Lokiban, az elmúlt idényben Vámos Mírával remek párost alkottak, sok mérkőzésen szórták meg a bal szélről az aktuális ellenfelet.

Úgy érzem, a játékomon is meglátszik, hogy tavaly már sokkal több lehetőséget kaptam,

nagyobb feladat hárult rám. Próbálok felnőni a feladathoz, úgy teljesíteni, amit elvárnak tőlem, és amit én is elvárok magamtól – mondta.

Pénteken a Dunaújváros érkezik a Hódosba, amelynél a két klub között februárban megkötött együttműködési megállapodás alapján több Loki-kézis – Borgyos Panna, Poczetnyik Luca, Arany Rebeka – játszik kölcsönben. A dunántúliak még veretlenek az idei bajnokságban, az első fordulóban 30–26-ra verték a Békéscsabát, majd Fehérvárról hozták el az egyik bajnoki pontot.

– Továbbra is jóban vagyunk az Újvárosban kéziző lányokkal, a pályán kívül megmarad a barátság, de a következő hatvan percre ezt félretesszük majd.

Ahogy mi ismerjük őket, ők is minket, fontos lehet, hogy ki fogja ezt hamarabb az előnyére fordítani.

Mint minden ellenfelet, őket is kivideóztuk. Nem számítok könnyű összecsapásra, más védekezést alkalmaznak az MTK-hoz képest, viszont távolról ők is erősek. Ilyen szinten mindenkire figyelni kell, nincs az, hogy csak valakire összpontosítunk, és őt próbáljuk meg kivenni a játékból. Szeretnénk idén is a dobogón végezni, ehhez pedig – tisztelve az ellenfelet – szükségünk van a két pontokra – nyilatkozta Petrus Mirtill.

A DVSC Schaeffler–DKKA bajnoki mérkőzés pénteken 17 órakor kezdődik a Hódosban.

Aki esetleg nem tud a helyszínen szurkolni a lányoknak, az 20 órától a piros-fehérek YouTube-csatornáján visszanézheti az összecsapást.

MSZ