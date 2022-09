Értékes pontot szerzett az előző fordulóban Katona László csapata, legényei a jó erőkből álló Hajdúböszörménnyel végeztek döntetlenre. A következő játéknapon is élmezőnyben található gárdával találkoznak, szombaton az ötödik helyen álló Berettyóújfalut fogadják. A piros-feketék vereséggel abszolválták a Nyíradony elleni rangadót, míg korábban a Hajdúsámson ellen sem termett babér számukra. Szeretnének visszatérni a győztes útra, ezért kiélezett mérkőzésre lehet számítani, de fiatal debreceni csapat jó eséllyel pályázik mindhárom egységre – olvasható a DEAC honlapján.

Megyei I. osztály, felnőtt 7. forduló DEAC-II – Berettyóújfalui SE 09.24., 15:00 Böszörményi úti Capmus

Kovács Miklós csapata előző hét csütörtökön a Bestrong otthonában lépett pályára, ám a városi derbi egy felhőszakadás miatt félbeszakadt. Ennek ellenére a DASE vezeti a tabellát, és ezt a pozíciót meg is tarhatja szombaton. Ehhez a 11. helyen álló Hajdúnánás otthonában kellene begyűjteni az egységeket. A kék-sárgák okoztak már meglepetést, korábban két élmezőnyben található gárdától is elvettek egy-egy pontot, de a testvércsapat, a kis DEAC magabiztosan legyőzte a nánásiakat. A papírforma a mieink mellett szól, ha a fiúk továbbra is olyan hatékonyak lesznek a kapu előtt, mint az eddigi fordulókban, megőrizhetik makulátlan mérlegüket.