A hazaiak az előző szezonban még az élvonalban szerepeltek, és ugyan több távozójuk is akadt azóta, de így is erős együttesről van szó. Ezt a DEAC játékosai is megtapasztalhatták, hiszen augusztus közepén felkészülési mérkőzésen összecsapott a két gárda, és akkor a hevesiek hétgólos győzelmet arattak a DESOK-ban – írja a deac.hu.

Az Eger némi meglepetésre rosszul rajtolt az NB I./B idei kiírásában, hiszen a Békés otthonában drámai végjáték után 25-24-re kikapott. Ezzel a szemben a debreceniek remek kézilabdával fektették két vállra a Pick Szeged fiataljait, és ha ezt a formát sikerül átmenteni szombatra, akkor nem lehet gond a Kemény Ferenc Sportcsarnokban sem.