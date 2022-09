A Sitku Ernő Emléktorna után újra Nyíregyházára látogatott a DEAC kosárlabdacsapata, s mivel a hétvégi tornán elkerülte egymást a két együttes, ezért a felkészülés során először mérkőzhetett meg a szomszédváriakkal David Dedek együttese. A hétvégén nagyszerűen játszó Djordje Drenovac kisebb húzódás miatt biztonsági okokból nem lépett pályára, de a szintén maródi Michaelyn Scott, Gáspár Mátyás duó sem volt bevethető – olvasható a deac.hu-n.

A cívisvárosiak meglehetősen lassan kezdték az edzőmeccset, a Blue Sharks ennek köszönhetően korán magabiztos előnyre tett szert. A folytatásban ugyan magára talált a DEAC, de a hazaiak Perry vezérletével tartották előnyüket, így hat pontos szabolcsi fórral mehettek az öltözőbe a felek.

A fordulás után érezhetően jóval több energiát mozgósított a DEAC védekezésben, és a lepattanókat is sikerült kontrollálni, de az igazi áttörést az utolsó etap hozta meg a hajdúságiaknak. A hátsó alakzat stabilizálását követően Mócsán és Gumbs vezetésével támadásban is egyre hatékonyabbak voltak, a hajrában pedig a maguk javára fordították a mérkőzést. A Debreceni Egyetem alakulata ezzel hatodik felkészülési mérkőzésén negyedik sikerét aratta. A két gárda két nap múlva újra megmérkőzik egymással, pénteken 18 órától az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban a debreceni szurkolók hazai környezetben is megtekinthetik a 2022-23-as szezonra készülő DEAC-ot.