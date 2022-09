Szabó Gergő, a magyar labdarúgó-válogatott sajtófőnöke volt a Sport TV Mai helyzet című műsorának a vendége. Beszélt róla, mi változott a nemzeti csapatnál a 2016-os Eb óta, amióta ő a válogatott mellett dolgozik, és azt is kifejtette, miért érdemli meg Dzsudzsák Balázs, hogy Görögország ellen legyen egy búcsúmérkőzése a válogatottban.

– A legfontosabb változás Marco Rossi érkezéséhez köthető. A vezetőedző maga is többször elmondta, mikor az első összetartásáról kérdezték, hogy akkor erősen temetéshangulat volt – válaszolta Szabó Gergő arra a kérdésre, mi minden változott, amióta ő a válogatott mellett dolgozik. Kifejtette, bár a keret más volt, a válogatottban a 2016-os Eb előtt is hasonló miliő uralkodott, mint most. Mégis óriási utat járt be ez a csapat ebben az időszakban, és úgy gondolja, a most tapasztalható jó hangulat alapösszetevője azoknak az eredményeknek, amiket a nemzeti együttes képes elérni. – Nem tudsz olyan embert mondani sem a stáb, sem a keret tagjai közül, akivel nem vagy szívesen együtt, akivel nem szívesen beszélgetsz bármiről. Ha ez megvan, hogy mindenkivel szívesen töltesz időt, mindenkivel szívesen beszélgetsz, akkor az egy baráti közösség, ami nagyon erős összetartást jelent.

Ez azt jelenti, hogy azért nincs túlzott nyomás, túlzott drukk szinte egyikükben sem, mert tudják, ha valamelyikük hibázik, úgyis ott lesz valaki, aki kisegíti őket

– fogalmazott.

A korábbi csapatkapitányról, Dzsudzsák Balázsról is beszélt a sajtófőnök. A DVSC labdarúgója Görögország ellen játszhatja majd búcsúmérkőzését novemberben. – Az MLSZ alapvetése, hogy minden olyan játékos, aki nagyon sokat tett hozzá a válogatott életéhez, sikereihez, eredményeihez, méltóképpen tudjon elbúcsúzni a válogatottól, és méltóképpen tudjuk elbúcsúztatni mi is, az MLSZ és a válogatott közösen. Épp ezért nem is lehet kérdés, hogy Balázs abszolút ebbe a kategóriába tartozik, igenis megérdemel egy búcsúmeccset.

Lehetett olvasni mindenféle kommentet, hogy csak azért kap búcsúmeccset, hogy egyedül legyen válogatottsági csúcstartó. Annak, aki így gondolkodik, felhívnám a figyelmét, hogy most azért nem egyedüli csúcstartó, mert a Király Gabinak is volt egy búcsúmeccse, aki szintén, és ez nem is lehet kérdés, ugyanúgy megérdemelte a búcsúmeccset, ahogy Balázs megérdemli, hogy neki is legyen

– tette hozzá a sajtófőnök.