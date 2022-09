A hajdúsági együttes egyéni és csapat szinten is maradandót alkotott a Fehérvár elleni győzelem során, melynek köszönhetően több játékost is kiemeltek a szakemberek. A Nemzeti Sportnál a DVSC csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs 7-es osztályzattal került be a 7. forduló válogatottjába, míg a csakfoci.hu-nál Hrabina Alex lett a legjobb kapus – olvasható a DVSC hivatalos honlapján. Az álomcsapatban Dzsudzsák Balázs mellett Oleksandr Romanchuk is helyet kapott.