A DEAC hokisai a keddi, Csíkszereda elleni felemelő sikert követően a fővárosba utaztak, hogy előző idénybeli negyeddöntős ellenfelükkel újra tétmeccsen találkozzanak. A hazai gárda a bajnokságban eddig a DVTK-tól és a Fraditól is kikapott, így az első győzelem reményében fogadták a debreceni riválist. Az UTE ennek megfelelően be is kezdett és már 12 másodperc után vezetett, ezt követően a 10., a 15. és 17. percben is betaláltak, így 4–0-s előnnyel várták a második játékrészt. A DEAC szempontjából nem javult a helyzet, sőt a 28. percben már 5–0-ra mentek a lilák. Végül Dalecky törte meg a vendégek szenvedését és szépített a 38. percben. Az utolsó harmadban még Spirko talált be az 56. minutumban, de ekkor már késő volt. Így György József legénysége, elszenvedte harmadik vereségét is az idényben.

