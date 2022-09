A DEAC futballistái a szintén az NB III. Keleti csoportjában érdekelt Jászberény otthonában vizitáltak a Magyar Kupa harmadik fordulójában. Sándor Tamás tanítványai bizakodva várhatták az ütközetet, hiszen a bajnokságban az előző három meccsüket megnyerték. Szerencsére a jó sorozat a mai összecsapáson folytatódott – írja a deac.hu.

Meggyőzőbben kezdtük a mérkőzést, Kerekes Krisztiánnak két veszélyes fejese is volt, de ezekből nem született gól. A tizenhatodik minutumban egy szögletet követően Korhut Mihály elé került a labda, aki kapásból lőtt a hazai kapuba. A folytatásban is mi birtokoltuk többet a játékszert, ám az előnyünket nem tudtuk növelni. A félidőhöz közeledve a hazaiak is magasabb fokozatba kapcsoltak: Szőllősi Ferenc veszélyes helyről végezhetett el egy szabadrúgást, a labda a kapufát is érintve hagyta el a játékteret. Aztán a szünet előtt ismét Szőllősi került a fókuszba, a jászberényi játékos a tizenhatoson belül térült-fordult, majd kilőtte a hosszú sarkot.

A második játékrészben sokáig komolyabb helyzet nélkül zajlott a küzdelem, aztán a hajrában ismét mi domináltunk. Ujvárosi és a csereként beszálló Tochukwu még pontatlanul célzott, de Szabó Levente a hosszabbításban precízebb volt, mivel a tizenhatosról leadott lapos lökete a jobb alsóban pihent meg. Ezzel a találattal behúztuk a mérkőzést, így várhatjuk a következő játéknap sorsolását, ami hétfőn lesz.