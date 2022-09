A hazai szabadtéri szezon utolsó nagy eseményét rendezik hétvégén Debrecenben, húsz egyesület atlétái küzdenek meg a csapatbajnoki címért – hívta fel a figyelmet a Debreceni Sportcentrum hivatalos honlapja. Az idei megmérettetésre összesen 46 egyesület adta le a nevezését, a csapatok az elődöntőben két, huszonhármas csoportba kaptak besorolást.

Az előző évhez képest idén már minden egyesület saját magát képviseli, azaz nem jöhettek létre két vagy több egyesületből álló fúziók. A Debreceni Sportcentrum-Sportiskola is önálló csapattal indult a májusi elődöntőben, atlétáik 391.5 pontot gyűjtve a hatodik helyen jutottak a fináléba a keleti csoportból.

Az egyesület 2017-ben az NYSC-vel közös csapattal elhódította a csapatbajnoki címet, ám most három fővárosi klub, az MTK, Ferencváros és a BHSE számít favoritnak. A DSC-SI a legerősebb összeállításban indul a viadalon, csak néhány nagy nevet említve, Kozák Luca, Kerekes Gréta és Klekner Hanga is ott lesz a mezőnyben. Rajtuk kívül a hazai atlétika krémje is képviselteti magát, érdemes lesz tehát hétvégén kilátogatni a Gyulai István Atlétikai Stadionba.

Atlétikai Magyar Csapatbajnokság Döntő

09.17-18. Gyulai István Atlétikai Stadion