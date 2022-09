Elstartol pénteken az Erste Liga 2022-2023-as idényének alapszakasza, és már rögtön az első játéknapon a DEAC jégkorongosai is érdekeltek lesznek. Az előző idény magyar bajnoka a Ferencváros lesz az ellenfél a 18 óra 30 perctől kezdődő találkozón. A debreceniek optimistán várhatják a meccset, hiszen múlt héten vasárnap pont a Fradi ellen nyerték meg történetük során először a Szuperkupát.

Az összecsapást megelőzően Hetényi Zoltán, a DEAC válogatott kapusa a Nemzeti Sportnak elmondta, hogy a siker ellenére a bajnoki nyitányon is meg akarják verni a Fradit. – A vasárnapi meccs előtt viccelődtünk, ha választani kellene, hogy melyiken nyerjünk az FTC ellen, a Szuperkupa-mérkőzést választanánk. Ez persze nem azt jelenti, hogy ne készülnénk maximális erőbedobással a pénteki idénynyitóra a Fradi ellen. Egy bajnoki találkozó teljesen más, de a mostani siker önbizalmat adott a fiataloknak is, jól szeretnénk kezdeni, és rövid időn belül másodszor is szeretnénk legyőzni a zöld-fehéreket – hangsúlyozta.

Az előző idényben playoffelődöntőig és kupagyőzelemig jutott a gárda, de a rutinon kapus többre vágyik a bajnokságban.

– Az Erste Liga-győzelem régi álmom, tisztában vagyunk vele, nem mi vagyunk az esélyesek, de jó lenne eljutni a bajnoki döntőig, és ott meg már bármi megtörténhetne.

Az előző idény kupagyőzelme hihetetlen élmény volt, karrierem egyik csúcspontja, különösen mert a Fehérvár ellen játszottunk, a városban sok időt töltöttem fiatalként, ott váltam felnőtté. Ezekből a sikerekből meríthetünk az előttünk álló évadra erőt és önbizalmat – mondta.

Hetényi Zoltán szerződése jelenleg 2024-ig szól a DEAC-cal, saját elmondása szerint addig tervezi a profi karrierjét. – Egyelőre úgy néz ki, akkor véget ér a pályafutásom, de az Erste Ligát viszont jó lenne még megnyerni.

Viccesen azt szoktam mondani az öltözőben a csapattársaimnak, ha azt akarják, hogy békén hagyjam őket, nyerjük meg a következő kiírást és utána kipaterolhatnak engem.

Ehhez azonban az kell, hogy az edzésekre ugyanolyan eltökéltséggel korcsolyázzunk ki, mintha döntőt játszanánk – mondta, majd hozzátette, amíg úgy érzi, hogy hasznára van a csapatnak, addig szívesen játszik.