A Magyar Kézilabda Szövetség a DVSC Schaeffler vezetőedzőjét, Szilágyi Zoltánt kérte fel arra, hogy vezesse a junior kézilabda-válogatottat. A megbízatás 2 évre szól. Személyesen Golovin Vlagyimir, a felnőtt válogatott szövetségi kapitánya hívta fel a Loki mesterét, aki örömmel vállalta el a feladatot.

Szilágyi Zoltán természetesen marad a DVSC Schaeffler vezetőedzője, a szövetségi edzői teendőket a meglévő pozíciója mellett látja el, ami szerinte maximálisan összeegyeztethető.

– Nagyon meglepődtem, mikor Golovin Vlagyimir elmondta, szeretné, ha elvállalnám a junior válogatott irányítását, valamint a felnőtt válogatottal összehangolt, közös szakmai koncepciót velem együtt szeretné végigvinni a következő két évben. Ez olyan felkérés, amire nem lehet nemet mondani, nagyon megtisztelő és szép kihívás lesz. Természetesen elsődleges feladatom továbbra is a DVSC Schaeffler vezetése, ami önmagában is nagyon komoly munka, hiszen a bajnokság mellett itt van nekünk az Európa Liga is. Azonban Ábrók Zsolt ügyvezetővel együtt megnéztük a versenynaptárat, és úgy láttuk, hogy a két feladatkör maximálisan összeegyeztethető, sőt, jól ki is egészítheti egymást. Amikor válogatott szünet van, a klubnál nagyon kevés játékos marad, az edzőkollégákkal már egyeztettünk is arról, hogy ezekben az időszakokban besegítenek a klubnál – foglalta össze gondolatait a DVSC Schaeffler honlapjának Szilágyi Zoltán, aki ragaszkodott hozzá, hogy Kudor Kitti legyen a másodedzője a válogatottnál is. A Debrecenben már kitűnően működő páros így a junior csapatnál írhat újabb sikertörténetet.

Kudor Kitti

Forrás: Napló-archív

– Bármilyen szinten nagy megtiszteltetés a magyar nemzeti válogatottban dolgozni. Nagyon örültem Zoli felkérésének, úgy érzem, ez is egy visszajelzés arról, hogy elégedett a munkámmal. Úgy tűnik, hogy jó párost alkotunk. Emlékszem rá, hogy már a tavalyi szezon legelején, rögtön az érkezése után hamar egy hullámhosszra kerültünk. Nagyon sokat beszélgetünk a kézilabdáról, jó munkakapcsolatunk van, mindent meg tudunk egymással vitatni, és abszolút hasonlóan gondolkodunk a kézilabdáról, ami nagy előny – mondta Kudor Kitti.

A két szakember a nyáron ifjúsági vb-n szerepelt, 2004-2005-ös születésű korosztályt immár juniorként a 2023-as U19-es Európa-bajnokságra készíti fel. Ahogy a Magyar Kézilabda Szövetség közleményében is olvasható, a cél, hogy a felnőtt és a junior válogatott egységes szakmai koncepció alapján dolgozzon, szoros együttműködésben.

– A felnőtt és a junior válogatott szakmai tartalmait szoros összefüggésben szeretnénk megvalósítani a továbbiakban. Ezek vonatkoznak természetesen a fiatalabb korosztályokra is, figyelembe véve az életkori mutatókat. A felnőtt válogatotthoz való alkalmazkodás egyértelműsíti, hogy az elsődleges feladat a felkészítésben a felnőtt szinten történő teljesítőképes tudás megszerzése, ezért is egyeztettünk a szakágért felelős alelnökökkel és a szövetségi kapitányokkal – mondta el a szövetségi edzők kinevezése kapcsán Juhász István, az MKSZ sportszakmai igazgatója. – A korosztályos válogatottak felkészítése a továbbiakban kétéves periódusokban történik majd, amelyben az adott korosztályból feljebb lépő, tehát felnőtt játékossá váló vagy például ifjúságiból juniorrá váló kézilabdázókat tovább adják az edzők. Ezzel szeretnénk biztosítani, hogy a sportolók minden korosztályban a legjobb szakmai tartalmakat sajátítsák el korosztályos válogatott edzőktől, ami elősegítheti a még szélesebb spektrumú képzésüket, előterjesztésünket pedig az elnökség elfogadta és jóváhagyta. A női junior válogatott idén az U20-as világbajnokságon szerepelt utoljára együtt, mostantól az eggyel fiatalabb korosztály számít juniornak. Ez utóbbi csapat élére a DVSC vezetőedzőjét kértük fel, örülünk, hogy Szilágyi Zoltán el tudta vállalni ezt feladatot. Külön köszönjük a debreceni klub vezetőségének a támogatását! – fogalmazott Juhász István.