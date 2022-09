Ahogy arról a Hajdú Online is beszámolt, vasárnap rendezték az 5. Wizz Air Debrecen Airport Run futóversenyt. Az eseményen a DVSC és a DVSC Labdarúgó Akadémia több csapattal is képviseltette magát, többek között két legenda, Dombi Tibor és Madar Csaba is futócipőt húzott - írja honlapján a DVSC.

Forrás: DVSC