Sárréti DSK – Hajdúböszörményi TE 1–2 (0–1)

100 néző. Vezette: Csiszár K. (Kiss A., Kiss B.)

Sárréti DSK: Kiss B., Burkus D. (Jenei B.), Szabó T. (Alimán A.), Kiss Cs., Kiss N., Bozsányi T., Vass Á., István B., Nagy M., Nagy L., Kiss D. Edző: Kiss Csaba

Hajdúböszörményi TE: Fülöp G., Papp N., Pásztor D., Mizsei Sz. (Forgó P.), Sallai Cs. (Borbíró D.), Nagy Z. (Gyarmati Z.), Patócs R., Benke Sz., Pelles D., Tonhaizer F. (Szilágyi M.), Ramos C. Edző: Gyarmati Zoltán

Gól: Vass Á., illetve Patócs R., Gyarmati Z. Kiállítva: Bozsányi T., Nagy M. Ifi:1–4

Kiss Csaba később nyilatkozik.

Gyarmati Zoltán: Gratulálok a csapatnak a győzelemhez! Jól kezdtük a mérkőzést, már az elején sikerült gólt rúgnunk, és a gól után is volt 2-3 lehetőségünk, amikből tovább tudtuk volna növelni az előnyünket. Sajnos egy kicsit lassan futballoztunk, de ennek ellenére is vezettünk az első félidőben. Úgy vonultunk szünetre, hogy 1 góllal vezettünk. A második félidőben szerkezetet váltottunk, viszont meglepődtünk, hogy kettős emberelőnybe kerültünk. Nem tudtunk mit kezdeni a helyzettel, és teret engedtünk az ellenfélnek. A mérkőzés vége felé sikerült megint gólt szereznünk, de még mindig sok gólhelyzet maradt ki. A végén egy elkerülhető büntetőből szépített az ellenfél, de úgy gondolom, hogy a győzelmünk nem forgott veszélyben. Örülök, hogy felkerültünk a dobogóra, és ha nem muszáj, ebből a pozícióból nem nagyon szeretnénk visszacsúszni. Ebben a hónapban a megszerezhető 12 pontból 10-et begyűjtöttünk, és bízom benne, hogy október hónapban is ilyen termékenyek leszünk. Megyei szinten nagy létszámú játékosállománnyal rendelkezünk. A játékosok egytől egyig nagyon komolyan veszik az edzéseket és a mérkőzéseket is. Gratulálok az ellenfélnek és további sportsikereket kívánok!

DEAC – Berettyóújfalui SE 2–1 (1–1)

Vezette: Dobi Zs. (Karsai B., Czibere B.)

DEAC: Urbán G., Oláh A. (Puskás B.), Horváth T. (Kemecsei Cs.), Dari B. (Karikás K.), Váradi L., Virág G., Juhász B., Varga B., Béke T. (Tóth S.), Almási Z. (Fodor T.), Ferenczi T. Edző: Katona László

Berettyóújfalui SE: Virányi G., Kardos I., Szabó G. (Hudák P.), Korcsmáros B., Békési D., Magyar Sz., Alimán J. (Ékes G.), Trippon P., Nagy K. (Erdei Sz.), Trencsényi J., Nagy R. Edző: Szitkó Róbert

Gól: Horváth T., Juhász B., illetve Korcsmáros B. Ifi:0–1

Katona László: Küzdelmes meccset sikerült megnyernünk, ahol a döntetlen nem lett volna igazságtalan.

Szitkó Róbert: Addig, amíg védekezésben egyéni hibákból kapunk gólokat és támadásban nem használjuk ki a helyzeteinket, nehéz pontokat szerezni! Ma nem érdemeltünk vereséget!

Püspökladányi LE – Létavértes SC ’97 4–0 (3–0)

150 néző. Vezette: Orosz J. (Farkas B., Sápi V.)

Püspökladányi LE: Nagy J. (Kunkli Z.), Szabó P., Bernáth G. (Veres S.), Simon N., Jámbor M., Nagy B., Ferenczi L. (Szajkó G.), Németh M., Fegyverneki Zs. (Nagy V.), Pap L., Makula A. (Berde M.). Edző: Szabó Máté

Létavértes SC ’97: Fekete S., Zurbó Cs., Laczkó I. (Pető Z.), Szabó Zs., Zurbó B., Papp Z. (Vida F.), Kontor B. (Vónya P.), Újvárosi M., Mázló D., Szabó V. (Balla E.), Bora Z. (Papp S.). Edző: Posta Sándor

Gól: Pap L. (2), Jámbor M. (2). Jók: Papp L., Jámbor M., illetve Újvárosi M. Ifi:7–2

Szabó Máté: Az egész mérkőzésen a mi akaratunk érvényesült. Végig kézben tartva a meccset ilyen arányban is megérdemelten nyertünk, jó volt látni az egységességet, összhangot a csapatrészek között. Óriási öröm, hogy végre kapott gól nélkül tudtunk lehozni egy mérkőzést. Nagy gratuláció az ifi csapatnak! Kiváló kis csapat épül!

Posta Sándor: Gratulálok az ellenfélnek a megérdemelt győzelméhez. Az első 30 perc kivételével mindenben felülmúltak bennünket, és még ilyen arányban is megérdemelten nyertek.

Hajdúsámsoni TTISZE – Kabai Meteorit SE 4–2 (2–1)

100 néző. Vezette: Szabó P. (Gáti Cs., Papp N.)

Hajdúsámsoni TTISZE: Nagy P., Balla B., Kiss R., Halász Z., Molnár Á., Bartha Z. (Preku D.), Mertin L. (Tóth G.), Bordás Á. (Papp Á.), Szabó B. (Tóth B.), Tövisháti M., Bacskai A. (Szfára F.). Edző: Halász Zoltán

Kabai Meteorit SE: Baranyi S., Domonkos Sz. (Mester M.), Szabó P., Kovács M., Plókai G. (Bácsi Á.), Tóth I., Tóth P., Somogyi I. (Pallagi J.), Tóth Z., Spitzmüller L., Bajnók I. Edző: Tóth Péter

Gól: Szabó B. (2), Bacskai A., Bartha Z., illetve Kovács M., Tóth P. Jók: Bacskai A., Szabó B. Ifi:1–2

Halász Zoltán: Egy küzdelmes, élvezetes mérkőzést játszottunk az egyénileg jó játékosokból álló Kabával. Csapatunk erejét mutatja, hogy előbb hátrányból fordítottunk, majd ellenfelünk egyenlítését követően két gyönyörű támadás után gyorsan eldöntöttük a 3 pont sorsát. Köszönjük szurkolóink biztatását, hétről hétre sokat jelent!

Tóth Péter: NB I.-es minőségű pályán nagyon jól kezdtük a mérkőzést. Sajnos a folytatásban a saját képességeink szintje alatt játszottunk. Ezért maradtunk alul a mai mérkőzésen. Gratulálok a hazai csapatnak, lelkesedésben ma is fölénk lőttek. A jövő héten se lesz könnyű dogunk, de bízom benne, hogy sikeresebbek leszünk.

Balmazújvárosi FC – Bestrong SC 3–1 (3–0)

300 néző. Vezette: Forgács K. (Szilágyi Z., Kozma M.)

Balmazújvárosi FC: Ferenczi J.–Veres Z. (Győrfi B.), Szabó B., Silling M., Radócz Sz. (Draveczky L.), Bóz A., Galla P., Nagy L., Fehér Z., Harangi N. (Szabó N.), Kovács M. Edző: Pintér István

Bestrong SC: Sáfár P., Áros Cs. (Kasza J.), Hermann D., Tisza T., Kuszkó D., Magyar A. (Varga V.), Katona T., Katona Z., Papp K. (Molnár Z.), Bartók P. (Párducz T.), Brehószki B. (Lénárt P.). Edző: Köstner Tamás

Gól: Silling M. (2), Veres Z., illetve Varga V. Jók: mindenki, Ferenci J. a mezőny legjobbja. Kiállítva: Szabó B. Ifi:2–7

Pintér István: Minden dicséretem a csapaté, 60 percet emberhátrányban játszottunk. Mindenki hozzátette a magáét, és ezt csak így lehet a továbbiakban is.

Köstner Tamás később nyilatkozik.

Hajdúnánás FK – DASE 1–0 (1–0)

150 néző. Vezette: Muszka Z. (Kövér T., Czinege T.)

Hajdúnánás FK: Ésik L., Bohács B., Bencze D. (Csatári E.), Andorkó S., Linzenbold Zs., Újvári Zs. (Mezei J.), Lakatos N. (Uri M.), Fodor J., Vadász L., Lovas M. (Kiss L.), Papp L. (Tóth B.). Edző: Daróczi Péter

DASE: Molnár B., Molnár M. (Nagy B.), Nagy L. (Fényi B.), Szabó J. (Éles M.), Barcza Á., Bucz B., Ramakhutla S., Éder G., Győri R. (Hegedűs Gy.), Odunuga I. (Csák Zs.), Kiss L. Edző: Kovács Miklós

Gól: Újvári Zs. Ifi:0–2

Daróczi Péter: Értékes győzelmet arattunk a mai mérkőzésen. Szervezett, fegyelmezett játékkal kontroll alatt tartottuk a mérkőzést egy jó ellenfél ellen. Gratulálok a csapatnak!

Kovács Miklós: A labdarúgásban egyetlen statisztikai mutató számít igazán a lefújás után, ebben ma alulmaradtunk. Gratulálok a hazaiaknak a sikerhez! Jövő héten reméljük, újra sikeresen hagyjuk el a játékteret.

Debreceni Sportcentrum-SI – Józsa SE 0–6 (0–3)

50 néző. Vezette: Bendik T. (László J., Sütő J.)

Debreceni Sportcentrum-SI: Balogh R., Tóth Cs. (Havas F.), Lukács Á., Dénes S., Balogh K. (Gál A.), Nánási M. (Kozma B.), Szikszai A. (Győri J.), Kalász Cs. (Kropok D.), Klement A. (Czakó Á.), Félegyházi Z., Székely B. (Szabó Á.). Edző: Selyem Nándor

Józsa SE: Goron B. (Szász B.), Papp R. (Berényi O.), Balogh T. (Gubacsi-Wáber Á.), Borbély I. (Fésűs K.), Iványi D. (Iványi Á.), Szentjobbi R., Bardi Á., Nagy J., Csizmadia Cs., Hamvas E. (Sperka L.), Fekete L. (Szabó M.). Edző: Szabó László

Gól: Szentjobbi R. (4), Csizmadia Cs. (2). Jók: Szentjobbi R., Csizmadia Cs.

Selyem Nándor később nyilatkozik.

Szabó László: Úgy készültünk, hogy ezt a mérkőzést minden körülmények között meg kell nyerjük. Az első félidőben úgy pörögtek az események, ahogy elterveztük. A második félidőben a becserélt játékosok hozzáállása pozitív volt, és a mérkőzést, ahogy elterveztük, kézben tartva lehoztuk.

Nyíradony VVTK – Monostorpályi SE 1–0 (0–0)

Vezette: Pósa Zs. (Dobi Zs., Zámbó T.)

Nyíradony VVTK: Rácz T., Szilágyi Z. (Kiss G.), Gyurina J., Perényi R., Nagy K., Kántor T., Gáll F. (Vass G.), Bara M., Bogár M., Daru I., Kónya M. Edző: Dán Ferenc

Monostorpályi SE: Bákonyi N., Erdős B., Kolompár K., Ménes ., Sólyom M., Rostás G.(Horváth A.), Illés D., Sós D., Bacsó A., Szilágyi A., Varga B. (Gyöngy T.). Edző: Bereczky Bence

Gól: Gáll F.

Dán Ferenc: A vasárnapi mérkőzésen egy jól felkészített csapat ellen léptünk pályára, akinek életveszélyes támadóik vannak. Ezt tudtuk, ez ellen készültünk is egész héten. Nagyon fegyelmezetten tette minden játékosom a dolgát, ezért ha nehezen is, de főleg a második félidőben nyújtott játékunknak és egy kis szerencsének köszönhetően megnyertük ezt a roppant fontos mérkőzést. Büszke vagyok minden játékosomra, mert ma is nagyot küzdöttek. További sok sikert kívánok a monostori csapatnak! Mi tesszük tovább a dolgunkat, mert még messze nincs vége a bajnokságnak. Lali, várunk vissza!

Bereczky Bence: Döntetlenszagú mérkőzésen a győzelmet jobban akaró, és azért mindent megtevő hazai csapat nyert. Megfogadtam, hogy a szezonban nem foglalkozom a játékvezetéssel, de a mai ténykedéshez hasonlót még nem láttam: 0-0-nál, a második félidőben a ziccerben kilévő játékosommal szemben szabálytalankodtak a tizenhatoson belül, a takarásban lévő játékvezető pedig felülbírálta a büntetőt egyértelműen jelző, a kontaktot tisztán látó asszisztensét. Bohózat. Gratulálok ifistáim győzelméhez!