Hétvégén a Debreceni Egyetem csapataira főleg idegenbeli mérkőzések várnak. A kosárlabdázók és röplabdázók első bajnokijukat játsszák a szezonban – tudatta a klub pénteken.

Jégkorong

Nem sikerült jól a szezon első idegenbeli meccse a DEAC jégkorongozói számára, hiszen csütörtök este 5-2-es vereséget szenvedtek Újpesten. Sok idő nincs a kesergésre, mivel vasárnap 17:40-kor újabb meccs vár György József együttesére a Budapest Jégkorong Akadémia otthonában.

Kosárlabda

Szombaton története hatodik élvonalbeli szezonját kezdi a DEAC kosárlabdacsapata a Tippmix Férfi NB I./A-csoportjában. David Dedek együttese az első fordulóban Sopronba látogat, a 18 órától kezdődő találkozót a Mindig Tv Go élőben közvetíti. – Sok új játékos van a keretünkben, de a csapat hétről hétre egyre jobban összeszokott, úgyhogy nagyon várjuk már a szombati nyitómeccset. Szerencsére most már teljes a keretünk, a sérültek is felépültek. Igyekszünk majd fizikálisan és gyorsan kosárlabdázni, végre élesben is felmérhetjük, hol tartunk – mondta a Debrecenbe egy évtized után visszatérő játékos, Garamvölgyi Ákos.

Futsal

A női és a férfi futsalcsapatra is vár egy-egy bajnoki találkozó a hétvégén. A fiúk pénteken 18:30-kor Veszprémben játszanak, míg a lányok vasárnap 17 órakor a TFSE otthonában lépnek pályára. – Úgy gondolom, a fővárosiak még nem értek össze teljesen, bár azt is látni kell, hogy mi sem vagyunk csúcsformában, érződik rajtunk az idény eleji forma, ettől függetlenül parázs mérkőzésre számítok. Címvédőként minden meccsen a győzelem a célunk, ez a hétvégén sem változik. Elképzelhető, hogy nem lesz teljes a keretünk, mivel Csepregi Gabriella betegséggel, Krascsenics Csilla pedig sérüléssel bajlódik, ennek ellenére bizakodó vagyok – nyilatkozta a női futsalcsapat kapusa, Torma Lilla.

Röplabda

A hétvégén az Extraligában is eldördül a startpisztoly, a DEAC férfi röplabdázói szombaton 17 órától az újonc MÁV Előre SC-t látják vendégül a DESOK-ban. – Egyetlen gárdát sem szabad lebecsülni, a fehérváriak jó kerettel rendelkeznek, emiatt küzdelmes összecsapásra számítok. Jelenleg úgy fest, hogy Gustavóra és Marlonra adminisztratív okok miatt nem számíthatunk a hétvégén, továbbá Veres Bence sérüléssel bajlódik, nélkülük pedig olyan összetételben kell pályára lépnünk, amit eddig nem gyakoroltunk. Abban bízom, hogy a nem várt nehézségekkel a fiúk meg tudnak küzdeni, ehhez akaraterőre és megfelelő koncentrációra lesz szükség. Örülünk, hogy hazai pályán kezdünk, a szurkolóink támogatása a nehéz pillanatokban sokat érhet – nyilatkozta Fodor Antal vezetőedző.

Labdarúgás

Vasárnap rangadót játszik a harmadik helyen álló DEAC az NB III. Keleti csoport 11. fordulójában, ugyanis az egy ponttal előtte álló Putnok otthonában vizitál. A mérkőzést 15 órától rendezik a Várady Béla Sportközpontban.

Kézilabda

A Szigetszentmiklós vendégeként lépnek pályára a DEAC kézilabdázói szombaton 18 órakor az NB I./B 5. fordulójában.