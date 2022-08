Nincs megállás az OTP Bank Ligában, hiszen kedden már kezdődik is a 6. forduló, a Debreceni VSC labdarúgócsapata ezúttal hosszú utazást követően a Zalaegerszegi TE otthonában lép majd pályára. A sűrű menetrend ellenére ideje kicsit számot vetni az eddigi öt bajnoki találkozó alapján. Alapvetően negatívum, hogy a rengeteg változáson átesett Loki még nem tudott nyerni idén, a mezőkövesdi veresége mellett négyszer játszott döntetlent. A nyitófordulóban, Kisvárdán elért 2–2 a jelen állást tekintve –, hogy a Szabolcs megyei gárda vezeti a tabellát – értékes egy pontnak könyvelhető el. Ugyanígy a legutóbbi, Puskás Akadémia ellen szerzett is, hiszen a felcsúti gárda egyértelműen a dobogós helyek egyikéért száll harcba ezúttal is.

A második és harmadik forduló kapcsán – a Kecskemét és a Vasas ellen a Nagyerdei Stadionban – azonban már akadhat hiányérzete az embernek. Egyaránt 1–1-es döntetlen született ezeken a bajnokikon, de a játék képe alapján egyik meccsen sem lett volna túlzás egy-egy debreceni siker.

Mindenképpen pozitívum, hogy a hozzáállásra, akaratra egyáltalán nem lehetett panasz, ezt jól demonstrálta, hogy az összecsapásokat követően vastaps kísérte a debreceni játékosok tiszteletkörét.

Tehát fontos pontokat szereztek a piros-fehérek papíron magasabban jegyzett csapatok ellen, az előzetesen verhetőekkel szemben pedig domináltak, helyzeteket alakítottak ki, sokszor tényleg csak centiken múlott a vezetés megszerzése. Ebből a mintából lóg ki a mezőkövesdi meccs, amelyen hiába került előnybe már a hatodik percben a DVSC, az idény eddigi leggyengébbjét nyújtva 4–2-re kikapott. Joao Janeiro többször is említette, hogy mennyire szégyelli azt a produkciót.

Az látszik, hogy a gárda portugál vezetőedzője a már eddig is itt futballozó magra építve alakítja a játékát, és ebbe próbálja szépen beilleszteni az újonnan érkezőket. Ahogy előzetesen sejteni lehetett, ez nem megy, nem is mehet zökkenőmentesen. Természetesen nem esik jól ránézni a táblázatra, ahol a 10-ik helyen 4 ponttal tanyázik a Loki, de nüanszokon múlott, hogy 8 legyen az a 4.

A debreceni közönség hozzáállása minden dicséretet megérdemel az eddigi mérkőzéseken, hiszen a fájdalmas pontvesztések ellenére is töretlenül buzdítják a csapatot, amelynek hatalmas szüksége is van erre.

Az aktuális ellenfél Zalaegerszeg a Fradiból már korábbról ismerős Ricardo Moniz vezetésével indult neki az idénynek, és kezdésképpen legyőzték a Honvédot a fővárosban. Azóta viszont döntetlent játszottak a gyengélkedő Újpesttel, majd kikaptak a Kisvárdától és az újonc Kecskeméttől is. A ZTE ellen az előző szezonban nem ment, egy iksz mellett két vereség volt a Loki mérlege, itt a lehetőség ezen javítani.

A ZTE–Debreceni VSC összecsapás kedden este 20 órától kezdődik, és az M4 Sport élőben közvetíti majd.

BA

Az OTP Bank Liga 6. fordulójának programja Kedd 17.45: Puskás Akadémia FC–Mezőkövesd Zsóry FC * 20.00: Zalaegerszegi TE FC–Debreceni VSC * Szerda 17.00: Paksi FC–Kisvárda Master Good * 19.30: Mol Fehérvár FC–Kecskeméti TE ** 20.30: Vasas FC–Ferencvárosi TC * Csütörtök 19.00: Budapest Honvéd–Újpest FC * Élő: *M4 Sport, **M4 Sport+