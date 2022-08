Mint ismeretes, csütörtökön megkezdődik a hagyományos Eötvös Kupa nemzetközi röplabdatorna. A megmérettetés részleteiről sajtótájékoztatón osztottak meg bővebb információt a szervezők, kedden. Az eseményen Szombathy András, a Hajdú-Bihar Megyei Röplabda Szövetség elnöke, az Eötvös Kupa főszervezője elmondta,

tradicionálisan két részből áll a kupa: strand-, valamint teremröplabdából, melyet idén több városban, összesen tíz helyszínen rendeznek meg.

– 32 lánycsapat és 8 fiúcsapat nevezett a teremtornára. Szerencsénkre újra felfelé ível a kupa nimbusza, hiszen a Covid után visszatérnek olyan csapatok, mint a Debrecen finn testvérvárosából, Jyväskylä-ből érkező alakulat, de Máltáról, Lengyelországból, Szerbiából, Szlovákiából, illetve Romániából is jönnek kupaszereplők. A strandröplabda még színesebb palettával dolgozik majd, hiszen például japán játékosok is tiszteletüket teszik a tornán – emelte ki.

Forrás: Kiss Annamarie

Barcsa Lajos alpolgármester úgy fogalmazott, az, hogy egy nemzetközi sportesemény Debrecenben ilyen múltra tekinthet vissza, egyedülálló.

Örülök annak, hogy a városunkban vannak olyan, a sportot szerető embereket, akik egyes sportágak boldogulása érdekében mindent megtesznek.

Szombathy András ilyen ember. Amellett, hogy az Eötvös Kupát megszervezi, az Eötvös DSE-nél is fontos szerepet tölt be, mely csapatot eredményei miatt az önkormányzat is folyamatosan támogatja, idén 5 millió forinttal – hangsúlyozta, hozzátéve, további sikeres éveket kíván.

Pósán László országgyűlési képviselő kiemelte, a kupa komoly múltja miatt jó úton járunk, hogy Debrecen neve összeforrjon a röplabdával. – Ha ennyi éven keresztül ez a rendezvény minden évben újra és újra működni tudott, az azt jelenti, van igény a sportágra. A röplabda is egy olyan játék, amely közösséget teremt és formál, nemcsak a csapaton belül, hanem mindazokat érintve, akik szurkolnak, támogatnak egy klubot.

A városra mindig is jellemző volt, hogy az ilyen kezdeményezéseket erősíti, életben tartja

– mondta, kifejtve, a kupa egy régiót megjelenítő rendezvény, akik eljönnek, a régió jó hírét viszik magukkal.

Püspökladány polgármestere, Tóth Lajos elmondta, a tavalyi részvétel után újra örömmel adnak helyet a kupa eseményeinek. Úgy fogalmazott, új színt hozott a város életébe, és reméli, ezáltal a település még inkább felkerül a régió sporttérképére.

Bordán Szabolcs, Derecske polgármestere szintén az eseményt méltatta. – 2015-ben csatlakoztunk ehhez a kezdeményezéshez, azóta a sportcsarnokunk által segítjük a kupa lebonyolítását. Ez nem csak egy sportesemény, egy hosszú időt átölelő összefogás – hangsúlyozta.

