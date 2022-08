A DEAC férfi kosárlabdacsapata hétfőn megkezdte a felkészülést a 2022-2023-as idényre. Az előző évad nem a vártaknak megfelelően sikerült az egyetemi gárdának, ezért rendkívül motiváltan állt munkába az együttes.

A tréningeket immár a júniusban kinevezett szlovén szakember, David Dedek vezényli, aki nyilatkozott a HAON-nak az első foglalkozás alkalmával. – Boldog vagyok, hogy itt lehetek Debrecenben. Az első benyomásaim alapján a DEAC egy jól szervezetten működő klub, amely egy erős bajnokságban szerepel. Az a célom, hogy eredményesebbé tegyem ezt a csapatot, ehhez agresszív védekezésre és a lehető leggyorsabb játékra fogunk törekedni. Ha ezekben fejlődünk, akkor sikereket érhetünk el és a közönség is jól fog szórakozni – fogalmazott. Kiegészítésképpen hozzátette, kiemelten fontosnak tartja, hogy ne legyen elveszett labda, amennyiben valaki hibázik mindig segítsék ki a társak.

David Dedek, a DEAC vezetőedzője | Forrás: Kiss Annamarie

A vezetőedző nem szeretne jóslatokba bocsátkozni azzal kapcsolatban, hogy hanyadik helyen végezhetnek fiai az idény végeztével.

– Számunkra mindig a következő összecsapás a szezon legfontosabbja, csak arra fókuszálunk.

Jelenleg ez nyitómeccsünk, amint azon túl leszünk, jöhet a következő és így tovább. Nem szabad foglalkoznunk azzal, hogy ki az esélyese a bajnoki címnek, hol játszanak a legnevesebb játékosok, – ahogy már említettem – csak a következő találkozó jár majd mindig a fejünkben. Én teljes mértékben a csapatjátékot favorizálom, hiszen mindig az együttes hozza az eredményeket, nem egy-egy kosaras – hangsúlyozta.

Polyák László, az együttes kapitánya nemrég találkozott először az új trénerrel, aki – az elmondása alapján – elsőre jó benyomást tett rá. A kosaras aztán a kezdés kapcsán beszélt portálunknak. – A szünet alatt igyekeztünk minél inkább feltöltődni, hiszen az előző idény fizikálisan és mentálisan is megterhelő volt. Az otthoni munkát már egy 3-4 hete elkezdtük, én személy szerint közepes intenzitással végeztem a gyakorlatokat, tényleg csak azért, hogy az állóképességem megmaradjon. Volt egy sérülésem, amit kezelni kellett a nyáron ezért nem is hajszolhattam magam túl, így azért jutott idő pihenésre is.

Várom már nagyon a rajtot, mert meg akarjuk mutatni, hogy a tavalyinál jobb eredményt tudunk produkálni

– mondta.

A DEAC játékosai hétfőn átmozgatták magukat, dobáltak egy kicsit a csarnokban, aztán egy 30 perces futás várt rájuk az Oláh Gábor utcai sporttelepen. Kedden pedig folytatódik a felkészülés az októberi bajnoki nyitányra.

Bakos Attila