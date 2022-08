A gerelyhajítók versenyével indult a nap, mely számban a Debreceni Sportcentrum-Sportiskola hatszoros országos bajnoka, Szilágyi Réka is érdekelt volt – számolt be a Debreceni Sportélet. A hétfős mezőnyből hárman, a horvát Sara Kolak (68.43), a görög Elina Tzengko (65.40) és a cubai Yulenmis Aguilar (64.17) rendelkeztek jobb eredménnyel a cívisvárosi gerelyesnél, akinek 62.45 volt az egyéni csúcsa. Réka idén még nem dobta túl a szert a 60 méteres vonalon, abban bíztunk, ezúttal ez sikerülni fog. Az időjárás nem fogadta kegyeibe az indulókat, akiknek az időnként erős széllökésekkel is meg kellett birkózniuk.

Az első sorozat ötödik dobójaként Szilágyi kezéből kereken 55 méterre szállt a gerely, csak ketten, a Aguilar és Tzengko dobtak nála nagyobbat ebben a körben. Másodjára 41 centit javított a debreceni kiválóság, harmadjára pedig megjavította idei legjobbját, 58.82-t teljesített, ezzel feljött a harmadik helyre. A Sportcentrum kiválósága negyedik kísérletére belépett, így érvénytelen lett a dobása, mint ahogy az ötödik is. Utolsó dobásnál már biztos volt, hogy harmadiknál rosszabb már nem lehet, bár két centit javított országos bajnokunk (58.84), a harmadik helyen zárta a versenyt.

– Nem vagyok 100 százalékosan elégedett, de látom a fejlődési lépeseket, amit az Európa-bajnokság előtt a legfontosabb. Úgy érzem maradt még bennem, de van egy hetem egy-két dolgot kijavítani, mert ott meg kell, hogy legyen a 60 méter feletti eredmény – nyilatkozott a versenyt követően Szilágyi Réka.