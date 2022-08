Ahogy azt megírtuk, a DVSC 4-2-es vereséget szenvedett az OTP Bank Liga 4. fordulójának zárótalálkozóján, a Mezőkövesd Zsóry FC vendégeként, hétfőn. A meccset jól kezdő Loki támadója, a gólt szerző Szécsi Márk a HAON-nak nyilatkozott a sajnálatos vereség kapcsán.

Szécsi Márk a hatodik percben Horváth Krisztofertől kapott nagyszerű indítást. A szélső a pálya bal oldaláról indulva befelé cselezett és négy védővel szemben is csodálatos tekeréssel vette be a hazaiak kapuját. A találat nemcsak látványosra sikeredett, de időben is a lehető legjobbkor érkezett a csapat számára. – Azt gondolom, jól kezdtük a találkozót.

A hatodik percben a gólom révén megszereztük a vezetést. Hogy utána mi történt? Nehéz megmondani, magam sem tudom.

Eljött az ellenfél egyszer, majd még egyszer és mindkettőből gólt kaptunk – emelte ki. Úgy fogalmazott, az összeszokatlanság számlájára semmiképpen sem írná a vereséget, hiszen az újakkal is hétről-hétre együtt edzenek már, így ez nem okozhatott gondot. Azért sem, mert az öltözőben általános jó hangulat uralkodik, így a frissen igazolt játékosok is könnyen beilleszkednek. – Elkerülhető gólokat kaptunk, ráadásul – az előző találkozókhoz hasonlóan – ismét összehoztunk egy büntetőt – mondta Szécsi Márk, aki a szünet utáni hirtelen váltásra is kitért.

Újabb esély

– A második félidőben azonnal betaláltunk, 3-2-re módosult az állás és, ha ott jobban nyomunk, rövid időn belül meglehetett volna az egyenlítés is. Úgy jöttünk ki a szünetről, hogy hittünk a fordításban, értetlenül állok a végeredmény előtt – mondta.

Szécsi Márk hangsúlyozta, hiába a rengeteg taktikai fault, és a végén jött kiállítás, a pályáról nem tűnt annyira durvának a találkozó. Úgy véli, a legtöbb fejlődést akkor tudnák felmutatni csapat szinten, ha végre sikerülne nullára hozniuk egy találkozót. – Ha a jó védekezés mellett találunk egy gólt, jöhetnek a győzelmek is. Én azon leszek, hogy az idényben minél több találattal, és gólpasszal segítsem a csapatot. Reméljük, hogy sikerül javítani a Puskás Akadémia elleni, szombati, hazai mérkőzésen – összegezte.

PSZ