A hét második felét a DEAC-osok Sátoraljaújhelyen töltötték, ahol edzőtáborozással készültek az új jégkorongszezonra. György József röviden összefoglalta az elmúlt öt nap történéseit.

– Ideális körülmények között tudtunk készülődni, és sikerült megvalósítani mindazt, amit ezekre a napokra tervbe vettünk. Csak dicsérni tudom a játékosaimat, akik példamutatóan álltak bele a munkába, mindenki a lehető legkomolyabban vette az edzéseket – írja a deac.hu. – Igyekeztünk kihasználni a megszokottól eltérő földrajzi adottságokat, az erőnléti munka mellett az állóképességet fejlesztő, hosszabb futások is szerepeltek a programban. Nyolc alkalommal tudtunk jégre menni, ami hozzájárult ahhoz, hogy jobban megismerjék egymás stílusát a srácok, és hasznos következtetések levonására adott lehetőséget az edzőknek. Az említett célok elérését szolgálták a csapatépítő tréningek is. A hét végéhez közeledve többeket utolért a fáradtság, de ezzel sikerült megbirkózni, többek között a jó hangulatnak köszönhetően. Az edzőtáborban nyújtott teljesítményeket így abszolút pozitívan értékelhetjük. Hasznos napokat töltöttünk a Zemplénben, a héten már itthon folytatjuk a tréningeket – fejezte be mondandóját György József.