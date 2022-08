Megkezdődik csütörtökön a vizes Európa-bajnokság, melynek idén Róma ad otthont. Medencés úszóink 26 fős csapattal vágnak neki a kontinensviadalnak, köztük a debreceni uszonyosúszó-géniusszal, Senánszky Petrával.

A világbajnokságot követően mindössze 47 nappal újra medencébe ugranak legjobbjaink. A hírek szerint néhány nagy név hiányzik majd, így Kapás Boglárka a mostani Európa-bajnokságot koronavírusos megbetegedés és derékproblémái miatt kihagyja, Bohus Richárd sem lesz ott Rómában, visszatér azonban a vb-t kihagyó Verrasztó Dávid.

A nők mezőnyében Hosszú Katinka 400 m vegyesen címvédőként várja az Eb-t, a fiatalok közül az ifjúsági Európa-bajnok Pádár Nikolett és az Európa-bajnoki ezüstérmes Molnár Dóra pedig bemutatkozhat a profik között. Sőt, bizonyos számokban Senánszky Petra is feltűnik majd. Szombaton a női 4x100 méter gyorsváltó tagjaként, hétfőn pedig 50 méter gyors egyéniben csillogtathatja meg tudását.

Bármi megtörténhet

Lapunknak Kókai Dávid, a Debreceni Sportcentrum-Sportiskola úszószakosztályának vezetője beszélt Petra várható teljesítményéről. – Az elmúlt bő két hónapon belül 3 nagy megmérettetés részese volt. Az úszó világbajnokság után az amerikai világjátékokon két sportágban is szerepelt, majd Kolumbiában az uszonyosúszó-világbajnokságon is jól teljesített. Az ő döntése volt, hogy vállalja az Európa-bajnokságot is. Nagy örömmel vette tudomásul a csapattagságot, soha nem utasítana vissza egy ilyen lehetőséget. Azt gondolom, mind a női 4x100 méter gyorsváltóban, mind az 50 méter egyéni gyorson a legjobbja körül fog tudni úszni, akár meg is döntve azt – emelte ki. Hozzátette, az egyéni 100 métert lemondták, az lett volna ugyanis az első versenyszám és úgy ítélték meg, hogy Petra energiáit a vélhetően döntő-, vagy akár éremesélyes 4x100 női gyorsváltóra összpontosítják. Mint mondta, 50 méter gyorson minimum elvárás lehet a középdöntő, de akár még a döntőbe kerülés is elképzelhető. A megmérettetést követően kötelező pihenő vár Senánszky Petrára.

– Szerencsére karbantartás miatt zárva lesz az uszoda, ha szeretne se tud majd jönni – mondta nevetve Kókai Dávid.

PSZ