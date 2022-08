A DVSC vezetősége július közepén hároméves szerződést kötött a korosztályos ukrán válogatott Oleksandr Romanchukkal. A 22 esztendős tehetséget a dvsc.hu-nak elmondta, most először légiós, ami kissé furcsa számára, hiszen új helyre, új közegbe érkezett. Hozzátette, komoly kihívásként tekint debreceni karrierjére, és boldog, hogy a cívisvárosban lehet. – A csapattársaimnak köszönhetően nagyon hamar sikerült beilleszkednem, sok segítséget kapok tőlük a pályán és azon kívül egyaránt – fogalmazott.

Romanchuk az ausztriai edzőtábor során érkezett próbajátékra a DVSC-hez, amely nem sokkal később szerződést kötött vele. A védő elmondta, volt más megkeresése is, de végül a hajdúsági gárdát választotta. Nemcsak a csapat, de a bajnokság is szimpatikus volt számára.

A 22 esztendős játékos alapember volt az ukrán élvonalban, ám a háború miatt félbeszakadt a bajnokság.

A hosszú szünet természetesen az ő karrierjének sem tett jót. – Mint mindenkinek, persze nekem is nagyon nehéz időszak volt. A család az első helyen áll az életemben, ám őket is érintette a háború, így egyáltalán nem tudtam a futballra gondolni. Sok időt töltöttem a labda nélkül, viszont négy hónap kihagyás után folytattam az edzéseket. Nem vagyok még százszázalékos formában, de hamarosan oda is eljutok – nyilatkozta.

Oleksandr Romanchuk ennek ellenére rögtön alapemberré vált, és végigjátszotta a Loki eddigi bajnoki meccseit.

A Loki 21-es mezszámú védőjet a pályafutása kezdetéről is mesélt. Romanchuk 8 éves volt, amikor az FC Prykarpattia együttesénél elkezdett futballozni, majd 16 éves korában az FC Lvivhez szerződött. Két évet játszott a második ligában, útja pedig a Dinamo Kijev U21-es gárdájához vezetett. Ezt követően visszatért az akkor már élvonalbeli Lvivhez, másfél év után pedig a DVSC labdarúgója lett.