A hajdú-bihari futsalegyüttesek közül a nyitányon a tavalyi ezüstérmes Mezei-Vill hazai pályán magabiztosan verte az újonc Magyar Futsal Akadémia csapatát. Az előző idényt harmadik helyen záró DEAC jóval keményebb csatát vívott Újpesten, ahol kétszeri vezetés után döntetlent ért el.

Ezen a héten talán fordult a kocka, hiszen Debrecenbe látogatott egy újonc, méghozzá a másik egyetemi gárda, az ELTE-BEAC együttese. A berettyóújfaluiak pedig ahhoz az Aramishoz látogattak, amelyik éppen a BEAC-ot ütötte ki az első játéknapon.

Természetesen Elek Gergő együttese számított a toronymagas esélyesnek az egyetemi derbin, és ezt már rögtön az első percben bizonyította, amikor Nagy Bence révén vezetést szerzett. A játékrész felén túl jött a második, ekkor a debütáló kolumbiai légiós Arango vette be Oswald kapuját. A szünet előtt pedig Rácz Zsolt és ismét Nagy Bence volt eredményes, így 4–0-s megnyugtató előnynél jött a pihenő. A fordulást követően sem hagyott kétséget a DEAC azt illetően, hogy melyik a jobb csapat. Előbb Szabó Ábel lőtt egy egészen zseniális gólt, majd Thiago tekert ballal jó 8 méterről a jobb kapufa mellé. A BEAC egy becsületgólt szerzett, aztán Thiago állította be büntetőből a 7–1-es végeredményt.

Az MVFC jóval szorosabb meccset játszott az Aramis ellen. Az újfalui gárda Matheus révén szerzett vezetést egy gyors kontra végén, de a hazaiak egy kisbüntetőből egyenlítettek, így 1–1-nél jött a félidei szünet. A budaörsi gárda aztán egy oldalberugást követően meg is fordították az eredményt, így a Mezeinek kellett mennie az egyenlítésért, ez egy kisbüntetőből Nagy Imre révén össze is jött. De nem sokkal a vége előtt Mezei nyúlt bele szerencsétlenül egy szögletbe, így megint a hazaiak szerezték meg a vezetést, a kegyelemdöfést pedig az utolsó percben vitték be, így 4–2-re legyőzve Trencsényi János együttesét.

