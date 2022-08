A Debreceni VSC labdarúgócsapata az OTP Bank Liga második fordulójában hazai pályán fogadta a frissen feljutó Kecskeméti TE együttesét. Néhány helyen változtatott Joao Janeiro az előző kezdőcsapathoz képest, sőt, debütálója is volt a DVSC-nek, hiszen Gróf Dávid műtéten esett át a hét közben, ezért a Megyeri Balázs állt a hazai kapuban. Az első félidőben akadt néhány lehetőség mindkét oldalon, de egyetlen lövés sem talált kaput a szünetig. A fordulást követően még nagyobb volt a nyomás a Kecskeméten, ami Bárány góljában meg is mutatkozott. A vendégek azonban Deslandes szabálytalansága után büntetőt lőhettek, amivel ki is egyenlítettek, így 1–1-re végződött a bajnoki.

A meccset követően a Loki bemutatkozó kapusa értékelt portálunknak. – Ugyanúgy készültem a találkozóra, mint bármikor máskor, nagy változás nem volt. Egész héten minőségi munkát végeztünk, ez a mérkőzésen is látszott, a helyzeteink kihasználásával adódtak gondok. Minden adott lett volna akár egy gólgazdag győzelemhez is, sajnos nem így történt, de mennünk kell tovább, mert pénteken jön a következő bajnoki – hívta fel a figyelmet.

A válogatott kapus szerint az első félidő kicsit taktikusabb játékot hozott. – Aztán a szünet után egyre többet kockáztattunk és rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, több olyan szituáció is adódott, amiből gólt szerezhettünk volna. Az ellenfélnek kevés lehetősége akadt, viszont összehoztunk egy szerencsétlen tizenegyest, amiből betaláltak – elevenítette fel az eseményeket.

Megyeri Balázs lassan két hete érkezett Debrecenbe, és elmondta, hogy nagyon jól érzi magát itt. A játékostársak hamar befogadták, úgy, hogy mindent adottnak lát ahhoz, hogy jó munkát végezzenek a csapattal.

Bakos Attila