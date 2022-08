Az előző idény bajnoki ezüstérmese, az MVFC Berettyóújfalu is a felkészülési időszakuk hajrájához érkezett, egy hét múlva, augusztus 15-én játsszák majd nyitómeccsüket a szezonban, akkor a Magyar Futsal Akadémia lesz a vendégük.

Trencsényi János, a klub legendás egykori csapatkapitánya egy éve vette át az együttes irányítását, tőle kértünk helyzetjelentést a gárda kapcsán. – Több meghatározó futsalos is elhagyta a csapatunkat a nyáron: Horváth Norbert az Aramishoz igazolt, Kártik Zsombor Veszprémbe ment, Szatmári Ákos a DEAC játékosa lett, Rézműves Tibor pedig befejezte pályafutását, illetve Matheus is elhagyta Berettyóújfalut, de az ő helyzete még kérdéses. Az űrt tehetséges fiatalokkal igyekszünk pótolni, öt 17-18 éves srácot hoztunk fel az utánpótlásból. Így létszámban megvagyunk, de ez azt jelenti, hogy egyelőre 8 tapasztalt felnőtt mezőnyjátékos van a keretben – számolt be.

Az együttes három hete edz, a szakvezető nem akart túl korán kezdeni. – Szerintem a pihenés rendkívül fontos, néha még fontosabb mint a tréningezés. Minél hosszabb szünetet szerettem volna hagyni a fiúknak, és nekem is kellett egy kis nyugalom az első évem után. Délelőttönként erőnléti feladatok voltak a szabadban, délután pedig elővettük a labdát.

A Mezei-Vill futsalcsapata több felkészülési találkozót játszott az elmúlt hetekben, nemrég tértek haza a DEAC-cal egyetemben – egy székelyföldi tornáról. Trencsényi János elmondta, hogy a gárda összeérésén, csapattá kovácsolódásán volt hangsúly ezeken az összecsapásokon. – Azzal, hogy nem érkezett új játékos hozzánk, a taktikai dolgokat csak át kellett ismételni, a fiataloknak kell majd beletanulniuk, de az időbe kerül.

A szakember szerint ezúttal is nagy harc lesz az alapszakaszban a felső házi helyekért, amelyek közül innentől kezdve már hat lesz, hiszen 12 csapatosra bővült az NB I. – A Haladás tovább erősödött, ahogy a Kecskemét és az Aramis is. Illetve a DEAC-ot láttam nemrég a tornán, és rendkívül jó benyomást tettek rám – vette sorra ellenfeleit a tréner. Hozzátette, idén is az az elsődleges céljuk, hogy a felső házban ott legyenek az alapszakasz végén.

Bakos Attila