Nem áll egyszerű év a DVSC támadója, Kundrák Norbert mögött. A 23 esztendős labdarúgó a DEAC-nál töltött félszezon után tavaly nyáron került vissza a Lokihoz, ám a felkészülés első hetében súlyos térdsérülést szenvedett. A műtét után szerencsére teljesen felépült a korosztályos válogatott futballista, akivel az elmúlt időszakról beszélgetett a dvsc.hu.

– Örültem, hogy egy évvel ezelőtt visszatértem kölcsönből a DVSC-hez. Jó közegbe kerültem, a csapat 90 százalékát ismertem, és az akkori edző is jól fogadott, ám az egyik edzésen egy egymás közti játék során egy szerencsétlen mozdulatot követően roppant a térdem. Már akkor éreztem, hogy nagy a baj, és sajnos ez a vizsgálatok után is igaznak bizonyult, hisz elszakadt a keresztszalag a jobb térdemben. A műtétig nagyon nehéz volt, nem tudtam pozitívan előretekinteni. A sérülés után két héttel megoperáltak, majd kezdetét vette a hosszas rehabilitáció. Két hónappal később már olyan dolgokat is tudtam csinálni, ami addig elképzelhetetlen volt, gondolok itt az erősítésre és a biciklizésre, majd szépen fokozatosan a pályán folytattam a munkát. Ahogy haladtunk előre az időben, egyre jobban alakult a lábam és a kedvem. Persze rengeteget segített a családom, a barátnőm, a barátaim, ők voltak, akik elterelték a gondolataimat a sérülésről.

Kundrák Norbert elmondta, fizikálisan teljesen rendben van, viszont a meccshiány még érződik a játékán.

– A térdem miatt egy évet, egy hasfalsérülés miatt pedig fél évet hagytam ki, ez a másfél esztendő pedig meglátszódik. Megmondom őszintén, meglepett, amikor Joao Janeiro kezdőként számított rám a Kisvárda elleni nyitányon, hiszen hosszú kihagyás után kaptam lehetőséget. Talán egy picit túlizgultam azt a bajnokit, mégiscsak az első tétmeccsem volt két év után. Előfordult, hogy az utolsó pillanatokban rosszul döntöttem, de bízom benne, lesz lehetőségem a javításra.

A 23 éves játékos remek felkészülést tudhat maga mögött. – Már az pozitívum volt a számomra, hogy nem sérültem meg, hisz egy keresztszalag-szakadás után sajnos sokan visszaesnek. A felkészülési találkozókon megkaptam a lehetőséget, amivel úgy gondolom, próbáltam a lehető legjobban élni. De mint mondtam, kicsit érzem magamon a meccshiányt, a jobb döntések meghozatalában fejlődnöm kell még, hogy a csapat hasznára tudjak lenni.

Az elmúlt időszakban komoly változásokon esett át a gárda. Kundrák Norbert úgy érzi, minden érkező játékos erősítést jelent a klubnak. – Bő a keret, minden egyes posztra van két-három labdarúgó, így egyikünk sem kényelmesedhet el. Senkinek sem biztos a helye, így minden edzésen és meccsen bizonyítani kell, harcolni a pozícióért. Jó a bajnokság, ami szerintem gyorsaságban és technikailag is sokat fejlődött az elmúlt évben. Minden egyes gárdának az egy pontért is meg kell küzdeni a meccseken, pláne a háromért. Ami engem illet, minél több játékpercet szeretnék szerezni az idei kiírásban. Támadóként természetesen gólokkal járulnék hozzá a csapat sikereihez, a szezon végén pedig jó lenne a felsőházban látni a DVSC-t. Ezért dolgozom nap mint nap.