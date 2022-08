A védekezésé és a kapusoké volt a főszerep az első percekben a pénteki felkészülési meccsen, Catherine Gabriel és Janurik Kinga is lehúzta a rolót, a negyedik percben született a találkozó első gólja, amelyet a zöld-fehérek szereztek. Hamarosan már 3–0 állt az eredményjelzőn, időt is kért Szilágyi Zoltán. A debreceniek a nyolcadik percben voltak először eredményesek, ekkor Töpfner Alexandra szépített – olvasható a klub honlapján. Mindkét oldalon sok volt a hiba a támadásoknál, ám ehhez kellett a jó védekezés is. Karina Jezsikava góljával megközelítették a Fradit (4–3), ám a vendéglátók négy nullás rohammal válaszoltak, így a 18. percben, 8–3-nál másodszor is időt kért a Loki mestere. Nem a debreceniek percei voltak ezek, megpróbálkoztak a hét a hat elleni játékkal, nem sok sikerrel, hiszen hamarosan már 10–3-ra vezetett az ezüstérmes.

Szerencsére a félidő hajrájára sikerült rendezni a sorokat, így 13–8-nál térhettek pihenőre a csapatok.

A térfélcsere után remekül kezdtek a cívisvárosiak, zsinórban négy debreceni gól született, így megint csak egygólos volt a ferencvárosi előny. A fővárosiak majd hét percig nem voltak eredményesek, aztán lőttek öt perc alatt hat gólt, és megint jelentős lett a különbség (19–13). Ezután olyan dolog történt, amely az Elek Gyula Arénában ritkán esik meg: zsinórban hét debreceni gólnak örülhettünk – Töpfner Alexandra hetesből kezdte a sort, majd a Vámos-nővérek voltak egyaránt háromszor eredményesek –, így Míra találatával a 49. percben már a vendégeknél volt az előny (19–20). A hajrában felváltva estek a gólok, s a kiélezett végjátékot végül egy góllal megnyerte a Ferencváros. Ezzel együtt nyugodtan nevezhetjük sikeresnek a főpróbát.

FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–DVSC SCHAEFFLER 24–23 (13–8)

DVSC: Gabriel – Töpfner 6 (4), Szabó N., Planéta 1, Tóvizi 1, Kácsor 1, Petrus. Csere: Hámori K., Vámos P. 5, Jezsikava 2, Hornyák D., Bordás 2, Vámos M. 5, Kiss Cs.