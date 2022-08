Csakúgy, mint ezúttal az NB I.-ben, a harmadosztályban is rendeztek mérkőzéseket hét közben. Az NB III. Keleti csoportban három hajdú-bihari együttes is érdekelt volt a szerdai összecsapásokon.

A DEAC a Sényőt fogadta hazai pályán, méghozzá kiváló hangulatban, hiszen nagyjából 1500 néző látogatott ki a Debreceni Egyetem Sportcentrumába. A klub a találkozó előtt jelentette be, hogy az éppen zajló gólyatábor résztvevőit is meginvitálták a bajnokira, amire ráadásul ezúttal ingyenes volt a belépés. Meg is hozta a hatását ez a miliő: az egyetemi gárda Trencsényi Bence, Bidzilya Anton és Papp Ferenc találataival 3–0-s győzelmet aratott.

A különleges meccs előtt a klub ünnepélyesen is elbúcsúztatta a visszavonuló csapatkapitányát, Spitzmüller Istvánt.

A másik cívisvárosi gárda, a DVSC II. a Pénzügyőr SE-hez látogatott. A megyei foci szerelmeseinek ismerős lehet a név, hiszen a fővárosi együttes állta útját a Balmazújvárosnak az NB III.-ért játszott osztályozón júniusban. A hazaiak ezúttal sem kímélték a hajdúsági ellenfelüket: 2–0-s győzelmet arattak a kis Loki fölött.

A Hajdúszoboszlói SE a Diósgyőr második csapatát fogadta szerdán délután, és hasonló sikert aratott, mint a DEAC, 3–0-ra nyert hazai pályán. A HSE góljait Kónya Csaba, Marius Constantinescu és Nagy Roland szerezték. Ezekkel az eredményekkel a szoboszlóiak a 4., a DEAC a 10., a kis Loki pedig a 13. helyen áll jelenleg a tabellán.