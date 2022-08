A Vasast fogadja a DVSC az OTP Bank Liga 3. fordulójában. A piros-fehérek szeretnék megszerezni az első győzelmüket a pontvadászatban, ami nagy lökést adhatna az elkövetkező mérkőzésekre. A Vasas az elmúlt idényeket a másodosztályban töltötte, így legutóbb 2018 áprilisában vendégeskedtek a Nagyerdei Stadionban.

A fővárosiakat is komoly játékosmozgás jellemezte a nyáron, hiszen 8 új játékos leigazolását jelentették be a piros-kékek. Csakúgy, mint a Lokomotív, az angyalföldiek is két döntetlennel indították a szezont. A Kecskemét elleni nyitányon, bár egy bő félidőt emberelőnyben játszott a Vasas, végül gól nélküli döntetlennel zárt, míg a Paks ellen 2–2-re végzett a fővárosban. A két gárdának ez lesz a 85. egymás elleni összecsapása az élvonalban. Az NB I.-es örökmérleg kiegyenlített, hiszen 33 debreceni siker mellett 32 Vasas-győzelem született, míg döntetlent 19-szer játszottak a felek.

Legutóbb a gárda egyszeres válogatott kapusa, Megyeri Balázs latolgatta az esélyeket, ezúttal pedig Joao Janeiro, Loki vezetőedzője beszélt várakozásairól a Haonnak.

– Nagyon jó csapat a Vasas, mindenki tudja Magyarországon, hogy remek keretük van. De nekünk is megvannak az erősségeink, folyamatosan a saját játékstílusunkon, mentalitásunkon dolgozunk. Otthon játszunk, ami hatalmas fegyvertény volt a Kecskemét ellen is. A szurkolás, az atmoszféra nagyszerű volt – mondta a vezetőedző, aki összességében egy nehéz találkozóra számít. – Kemény meccs lesz, az biztos, de mindent megteszünk, hogy elérjük céljainkat. Így kell tovább folytatnunk. Ha van 2-3 helyzetünk a meccsen, be kell tudni fejezni azokat, és akkor rendben leszünk – tekintette előre a portugál edző, aki legfrissebb igazolások pályára küldéséről a következőket mondta: – Akadt, aki már velünk edzett, de a legújabbak természetesen még nem ismerik a játékunkat annyira. Emellett az adminisztráción is múlik, hogy ki lesz elérhető már a Vasas ellen. Ezt egyelőre magunk sem tudjuk – összegezte Joao Janeiro.

A DVSC-Vasas bajnoki mérkőzés pénteken 20 órakor kezdődik a Nagyerdei Stadionban, az összecsapást az M4 Sport élőben közvetíti.

MSZ

Az OTP Bank Liga 3. fordulójának programja:

Péntek

20.00: DVSC–Vasas*

Szombat

18.00: Kecskemét–Mezőkövesd*

20.15: Újpest–ZTE*

Vasárnap

18.00: Kisvárda–Puskás Akadémia**

20.00: Ferencváros–Mol Fehérvár*

20.00: Budapest Honvéd–Paks*

*(tv: M4 Sport), **(tv: M4 Sport+)