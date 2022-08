Be kell fejezni

Dorian Babunski a találkozó végén szerzett szerencsés találatot és mentett pontot a Lokinak, mégsem volt felhőtlenül boldog a lefújást követően. – Jobb csapatnak tűntünk, de a futballban ez nem elég. Be kell fejezni az akciókat, gólokat kell szerezni. A Vasasnak szó szerint egy helyzete volt, gólt is lőttek belőle. Jobban kell fókuszálnunk a befejezésekre. Az edző azt mondta, legyek minél közelebb a tizenhatoshoz, mert rengeteget támadtunk. Ezt kell csinálnia egy csatárnak. Hajtottunk, mentünk előre, és örülök, hogy sikerült gólt szereznem, de így is keserédes az eredmény, mert a döntetlen vereségnek érződik.

Saná Gomes első gólpasszát jegyezte a szezonban, ám Babunskihoz hasonlóan bosszúsan értékelte a látottakat. – Megannyi helyzetünk volt, de megint az történt, ami az előző meccseken is. Nem bírtunk gólokat szerezni, hiába próbálkoztunk teljes erőbedobással. Mostantól a következő meccsre kell koncentrálnunk, és a legjobbunkat nyújtani, hogy meglegyen az első győzelmünk – összegezte, a pályán betöltött szerepére is kitérve. – A pozíciómból adódik, hogy rengeteget kell dolgozzak. Manrique is keményen edz, hogy játszhasson, ezért én sem nyugodhatok meg, folyamatosan teljesítenem kell, hogy szerepelhessek. A csapat remek, egy nagy klubról van szó, ahol megtiszteltetés játszani. Nagyszerűen fogadtak a srácok az érkezésemkor, és azt gondolom, kifejezetten jó csapattársakkal futballozhatok együtt – mondta.

PSZ