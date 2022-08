Jól szerepeltek a Debreceni Egyetem sportolói a Lengyelországban, Lódz városában a hétvégén zárult Európai Egyetemi Játékokon. A legjobb eredményt a DE vízilabdacsapata érte el, a negyedik helyen végeztek. Két év múlva Debrecen és Miskolc ad otthont az EUG-nak. A július 17-e és 30-a között megtartott Európai Egyetemi Játékokon, az EUG-n 38 országból több mint 400 egyetem ötezer sportolója vett részt. Nemzeti válogatottak helyett intézményi csapatok, versenyzők indultak, akik 20 sportágban mérték össze tudásukat Lengyelországban.

A Debreceni Egyetemet ötven fős küldöttség, sportolók, sportvezetők, kísérők, szervezők, egyetemi vezetők képviselték.

A mieink négy sportágban indultak. A legjobban vízilabdázóink szerepeltek, akik a negyedik helyet érdemelték ki. Futsalosaink a tizenkettedik helyet szerezték meg, a teniszcsapatnak a nyolcadik helyezést sikerült elérnie, két cselgáncsozónk pedig vereséggel kezdett, így kiesett. – A Debreceni Egyetem sportolói a versenyeken tisztességgel helyt álltak, mindenki megmutatta oroszlánkörmeit, a legjobbat hozták ki magukból, nem egyszer méltósággal viselve az eredményességet is befolyásoló külső tényezőket, összességében elégedettek lehetünk – jelentette ki a szereplést értékelve a hirek.unideb.hu-nak a DE Sporttudományi Koordinációs Intézet igazgatója, a delegáció egyik vezetője.

Balogh László hangsúlyozta: el kell felejteni azokat a korábbi gondolatokat, hogy egy ilyen nemzetközi egyetemi sporttalálkozó csupa móka. Itt mind egyéniben, mind csapatban nemzetközi szintű sportolók szerepeltek és jutottak el minden sportágban a végjátékig. – Ez több mint sport, kulturális és közösségi esemény, amely emberi és szakmai-tudományos kapcsolatok építésére is alkalmas, valamint - ez napjainkban különösen aktuális - a békét is propagálja – fogalmazott Balogh László. Két év múlva a Debreceni Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség, valamint a két város önkormányzata lesz a házigazdája az Európai Egyetemi Játékoknak. Akkor várhatóan 21 sportágban, 40 ország csaknem 450 egyetemének mintegy hatezer hallgatója szerepel majd. Az ultimate frizbi csapatsport a cívisvárosban debütálhat majd az EUG-n.

Balogh László arról is beszámolt, hogy a magyar rendezők Lengyelországban pénteken az EUSA és más nemzeti egyetemi sportszövetségek képviselői, valamint felsőoktatási vezetők előtt bemutatták, hol tartanak a szervezésben. Itt kiderült, hogy a tervek szerint Lódz-zal szemben Debrecenben egy mindössze 2–3 kilométer sugarú körben, a Nagyerdőben és az egyetem területén lesznek a sportesemények, a zárórendezvényt pedig a Campus Fesztivál első napján tartják majd. A magyar szervezőbizottság bemutatója nagy sikert aratott, melyet az is jelzett, hogy az azt követő fogadáson számos nemzetközi sportvezető kereste az együttműködés lehetőségét a debreceni delegációval.

Vagyis már most megvalósulni látszik a rendezvény egyik fő mottója: More than a Games!