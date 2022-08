A vendégek pillanatnyi készültségi szintjéről keveset tudunk, de lassan kezdenek kirajzolódni az erővonalak. Az UTE 4-1-e verte az újvárosiakat, majd a debreceni vendégjátékot követően, szeptember elsején Lévára látogatnak. A Gyergyó két győzelemnél tart, ebből egyet húzott be a Jegesmedvék, egyet pedig az igen keménynek látszó Érsekújvár ellen, mindkét találkozón ötöt szórt az aktuális ellenfélnek. Amit láttunk, az jórészt a papírforma, ám kétségtelen, hogy nem kispályásokkal erősítenek. Az újpestiek újoncai közül Hentonnen és Pereszunko is jó játékkal mutatkozott be, míg a gyergyóiaknál inkább a régebbi légiósok villogtak – összegezte a deac.hu.

A szezonkezdés közeledtével György József vezetőedző a DEAC célkitűzéseiről mesélt a klubhonlapnak. – Csapatunk céljai nem változtak a korábbi játéknapokhoz képest. Továbbra is azt akarjuk megtudni, mire vagyunk képesek a jó adottságú együttesekkel szemben. A lilák és a gyergyóiak is az Erste Liga krémjéhez tartoznak, kemény találkozók előtt állunk. Fizikai szempontból szerintem időarányosan rendben vagyunk, viszont még dolgozunk a sorok legoptimálisabb összeállításán. Talán a legfontosabb feladatunk, hogy megtaláljuk a fiatal játékosaink helyét a csapaton belül, ennek érdekében sok lehetőséget kapnak majd a következő megmérettetések során is. Sajnos Kozma Fecó még mindig nem bevethető. A felállásunk rajta kívül is hiányos lesz egy kicsit, de az utolsó pillanatig hajtani fogunk, és mindent megteszünk azért, hogy folytatódjon a hibátlan sorozatunk – jelentette ki a debreceni szakvezető.