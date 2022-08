A karneváli hetet követően ezúttal is a kosárlabdák pattogásától lesz hangos Debrecen főtere, hiszen 2016 óta már sorozatban hetedszer rendeznek majd 3x3-as versenyeket a cívisvárosban – emlékeztetett a Debreceni Sportcentrum hivatalos honlapja. Az időközben a nyári olimpiai játékok programjára is felkerülő, s Tokióban be is mutatkozó szakág világszerte egyre nagyobb népszerűségre tesz szert, a Nagytemplom előtt felállított ezerfős aréna pedig az egyik legnépszerűbb helyszíne a 3x3-as eseményeknek.

A tavalyi rendezvényhez hasonlóan ezúttal is két tornát rendeznek Debrecenben, a kedden rajtoló U18-as vb-n 20 női és 20 férfi csapat öt napon keresztül verseng majd egymással a világbajnoki címért, köztük a magyar válogatottak is. 2021-ben nagyon magasra tette azt a bizonyos lécet a debreceni Szabó Zitával felálló női nemzeti csapatunk, hiszen bronzéremmel zárták a világversenyt. Idén is lesz debreceni érdekeltsége az eseménynek, hiszen a fiúk szövetségi kapitánya az előző évadban a DEAC segédedzőjeként dolgozó Lekli József lesz, míg a keretben a DEAC Kosárlabda Akadémia növendékei, Hegedűs Brúnó és Gadus Bogdán is szerepelnek majd.

Az U18-as világbajnoksággal párhuzamosan szombaton a profi csapatokat felvonultató World Tour is elrajtol. A tizenkét Masters tornából álló sorozatnak a debreceni lesz az ötödik állomása, de olyan világvárosok is otthonául szolgálnak majd a kétnapos versenyeknek, mint Párizs, Montreal, Prága vagy éppen Hongkong, a nagydöntőt pedig ezúttal is Abu-Dzabiban rendezik majd. Az idén eddig mindhárom Masters versenyét megnyerő, tavaly a Nagytemplom előtt is diadalmaskodó szerb Ub újra ott lesz Kossuth téren, csakúgy, mint a tavalyi bajnok, a világranglista jelenlegi második helyezettje, a szintén újvidéki Liman.

A mérkőzésekre a belépés az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is ingyenes lesz, telt ház esetén pedig az aréna mellett felállított óriáskivetítőn is lehet majd követni az eseményeket.